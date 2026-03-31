The Last of Us 3 refait parler de lui par le biais de Neil Druckmann à la suite d'une déclaration qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il pourrait bien être en train d'entretenir le mystère.

The Last of Us est certainement l'une des licences les plus marquantes du jeu vidéo. Elle a poussé la narration, la mise en scène et le souci du détail à un tout autre niveau en seulement deux jeux. Désormais, les fans attendent impatiemment la suite, et bien que jusqu'ici rien ne semble confirmer l'existence d'une suite, Neil Druckmann tient une fois de plus un discours nébuleux, volontairement ou non, qui pourrait bien donner des indices sur ses futurs projets, dont un certain The Last of Us 3.

The Last of Us 3 (encore) confirmé par son créateur ?

Ce n'est qu'un post Instagram accompagné de quelques mots concernant The Last of Us et pourtant. Neil Druckmann a publié une photo, un croquis datant de 2003, sur lequel on aperçoit un homme tenant une jeune fille par la main. « Je faisais le tri dans mon garage aujourd'hui et je suis tombé sur mes croquis originaux de 2003 pour un pitch de jeu sur un homme et sa fille de substitution, dans un périple à travers une Amérique brisée » .

Ce sont les prémices de TLOU, dont le premier épisode ne verra finalement le jour que bien des années plus tard. La suite on la connaît. C'est un carton immédiat, les récompenses pleuvent, un The Last of Us 2, des remasters et un remake finissent par voir le jour. Neil Druckmann est fier de son parcours et c'est en s'exprimant sur ce sujet, qu'il aurait par la même occasion donné des indices sur la suite selon certains fans.

Il commence par porter un regard sur son chemin parcouru en affirmant que « Ça a été un sacré voyage », avant de continuer « Je suis reconnaissant pour chaque étape de celui-ci, surtout pour les quelques arrêts qui restent encore sur la route devant moi » . Une seconde moitié qui peut être perçue comme une simple allusion à ses futurs projets en tant que concepteur de jeux vidéo et artiste. Mais pour certains, il ferait allusion à The Last of Us 3. « Cette dernière phrase confirme quasiment TLOU 3 » peut-on lire dans les commentaires de la publication. Une intervention qui a provoqué de nombreuses réactions chez les fans.

Une suite très attendue par les fans, mais la priorité est ailleurs pour le studio

Neil Druckmann reste peut-être entre deux eaux volontairement pour entretenir le mystère. L'homme a pris la parole plusieurs fois en effleurant le sujet, mais n'a jamais donné clairement ses intentions. Il reste mystérieux et ça fonctionne. Si The Last of Us 3 il y a, ce dernier n'est pas près de sortir. Pour le moment, le studio est très occupé avec Intergalactic Te Heretic Prophet, un jeu de science-fiction très prometteur mais surtout très discret, qui, on l'espère, pourrait bien se dévoiler davantage cette année.

Concernant TLOU, la licence devait revenir avec un jeu multijoueur, Factions, mais ce dernier a tout bonnement été annulé malgré l'énorme attente des fans. Pour l'heure, on ne sait pas si quelque chose d'autre est prévu pour la franchise, si ce n'est une nouvelle saison pour la série HBO Max.