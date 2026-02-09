Mais quand aura-t-on enfin l’occasion de jouer au prochain Naughty Dog ? C’est la grande question que beaucoup de joueurs se posent. Bientôt six ans après la sortie de The Last of Us Part 2, les fans du studio sont en effet nombreux à s’impatienter à l’idée de voir ce dernier revenir sous le feu des projecteurs avec Intergalactic: The Heretic Prophet, son nouveau projet annoncé fin 2024. Mais comme confirmé par Neil Druckmann, ce dernier n’est toutefois pas le seul en préparation actuellement, et on en sait peut-être déjà plus sur le second jeu mystère de Naughty Dog.

Une offre d’emploi intéressante pour Naughty Dog

Comme révélé par le média Tech4Gamers, une nouvelle offre d’emploi récemment publiée par le studio nous apprend en effet que ce dernier est à la recherche d’un nouveau Senior Sound Designer pour agrandir ses rangs. Et si celle-ci fait naturellement mention d’Intergalactic: The Heretic Prophet dans la description, il est toutefois intéressant de noter que le poste en question ne semble pas directement rattaché à ce projet. Au contraire même, certains détails tendent à laisser penser qu’il pourrait être question d’un tout autre jeu, davantage orienté sur le multijoueur.

Car si l’on se tourne vers les compétences requises pour le poste, on trouve alors des mentions telles que « expérience avec les jeux multijoueur », ou encore « expérience dans l’implémentation de sons sur plusieurs plateformes de jeu ». De quoi nous pousser à nous demander, donc, si le fameux projet mystère de Naughty Dog ne serait finalement pas une nouvelle tentative d’expérience multijoueur, destinée à bénéficier d’une sortie multiplateforme à l’avenir. Ou en tout cas, d’une sortie en simultanée sur PS5 et PC à la Helldivers 2.

Car à défaut d’avoir réussi à concrétiser son projet de jeu multijoueur dans l’univers de The Last of Us, se pourrait-il que Naughty Dog ait tout de même décidé de se laisser une autre chance avec un autre projet ? À moins que nous ayons encore affaire à une demande de PlayStation, qui n’hésite pas à pousser certains de ses plus gros studios à prendre cette voie-là. En témoigne par exemple la récente annonce d’Horizon Hunters Gathering chez Guerrilla Games. Ou, autre hypothèse encore, que cela concerne en réalité directement Intergalactic: The Heretic Prophet.

Un studio pas si étranger au multijoueur

Après tout, Naughty Dog a beau être réputé pour ses expériences solo narratives avant tout, il est tout de même sans doute bon de rappeler que ce dernier est loin d’être novice en matière de multijoueur pour autant. Des jeux comme The Last of Us ou encore Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3 : L’Illusion de Drake et Uncharted 4: A Thief’s End sont tous arrivés avec un mode multijoueur dédié, qui a rencontré un franc succès auprès des joueurs. Un succès que pourrait peut-être vouloir reproduire Naughty Dog avec Intergalactic: The Heretic Prophet.

Pour l’heure, difficile de se montrer catégorique sur la question. Néanmoins, une chose est sûre : le studio est encore loin de nous avoir révélé tous ses secrets, et on a hâte de découvrir ce qui se trame actuellement entre les murs de ce dernier. À commencer par tout ce qui concerne Intergalactic: The Heretic Prophet, qui n’a plus vraiment refait parler de lui depuis son annonce aux Game Awards il y a déjà un an. Espérons que nous aurons prochainement de ses nouvelles, donc, même si sa sortie ne semble pas être prévue avant 2027 au plus tôt.

Source : PlayStation