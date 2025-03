The Last of Us 3, qui pourrait sortir sur PS6, serait victime de leaks malgré les démentis du réalisateur et co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann.

Ellie et Joel ont un avenir tout tracé sur le petit écran avec la diffusion prochaine de la saison 2 de The Last of Us. De nouveaux épisodes pour lesquels vous n'êtes pas prêts, sauf si vous avez terminé le soft à sa sortie ou leur de sa ressortie sur PS5 avec The Last of Us 2 Remastered. Pour rappel, cette saison n'aura que 7 épisodes, et la production a déjà confirmé qu'il faudrait peut-être au moins quatre saisons pour couvrir les événements de la suite... et le futur TLOU Part III ?

Naughty Dog brouille les pistes ?

Même si TLOU se suffisait amplement à lui-même, Neil Druckmann, Haley Gross et tout Naughty Dog ont réussi le tour de force de proposer une suite de haut niveau. Et bien qu'on puisse aussi en rester là, l'idée d'un The Last of Us 3 a commencé à germer dans la tête de Druckmann et Gross au point où les grandes lignes du scénario ont été écrites il y a pas mal de temps. Mais ça ne veut aucunement dire qu'il y aura bien un troisième jeu à l'avenir, d'autant que le réalisateur a promis que Naughty Dog ne serait pas indéfiniment le studio de TLOU.

Au cours d'une nouvelle interview avec Variety, Neil Druckmann a d'ailleurs déclaré que The Last of Us 3 pourrait ne jamais voir le jour. « Je pense que la seule chose que je dirais, c'est de ne pas parier sur le fait qu'il y aura plus de The Last of Us ». Mais il y a une semaine, Daniel Richtman, qui se qualifie « d'influenceur Twitter et écrivain » et qui partage la Toile quant à la véracité de scoops balancés sur son compte Patreon, a jeté de l'huile sur le feu avec un son de cloche complètement différent.

Selon lui, le titre est bien en développement et un casting aurait même été lancé pour commencer à filmer des séquences. Sur sa page Patreon, Richtman a enfoncé le clou en dévoilant des leaks sur l'histoire de The Last of Us 3 qui n'est donc toujours pas confirmé à l'heure actuelle.

Crédits : PlayStation / Naughty Dog.

Déjà des leaks sur The Last of Us 3 ?

Si l'on en croit Daniel Richtman, au moins une partie de l'histoire de The Last of Us 3 tournerait autour d'un groupe de survivants retenus dans une vieille maison de type victorienne, située en périphérie d'une ville post-apocalyptique. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais il va plus loin en expliquant ce troisième volet pourrait introduire des nouveaux personnages. Il y aurait ainsi un leader prénommé Val et une jeune femme appelée Gracie. « Il y a une lutte de pouvoir dans le groupe dirigé par un homme, Mason, qui veut prendre le contrôle de la maison de Val, ce qui oblige un autre personnage connu sous le nom d'Ezra à choisir envers qui sa loyauté doit aller ».

Un autre protagoniste, Lucas, « qui développe une relation avec un autre charognard et qui devrait révéler son côté sombre suite à un tournant » serait également au casting. En d'autres termes, si les propos de cette source sont avérés, la production de The Last of Us 3 serait alors à un stade plus avancé qu'espéré. Au-delà de la fiabilité ou non de Daniel Richtman, il faut faire très attention à ce qui est expliqué ici. C'est loin d'être la première fois que les jeux Naughty Dog sont victimes de tels leaks.

Faut-il croire à ces rumeurs ?

Des fuites qui, in fine, ont été systématiquement créés de toute pièce. On en veut pour preuve les fausses informations autour de The Last of Us Part II qui ont lancé des polémiques tout aussi fausses et graves avec des propos homophobes, antisémites et d'autres réactions condamnables. Récemment, le prochain jeu de Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet a subi un faux leak. Ces fuites sur The Last of Us 3, alors même que le jeu n'existerait pas véritablement, sont par conséquent à prendre avec d'énormes pincettes. Rendez-vous sur PS6 pour un éventuel TLOU 3 ?

Source : Patreon Daniel Richtman.