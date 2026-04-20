Beaucoup espèrent que The Last of Us Part III devienne réalité. Un ancien artiste du studio donne un gros indice sur ce que réserverait la suite de l'exclu PlayStation.

Six ans après le deuxième épisode, l'arrivée de The Last of Us 3 n'est pas encore certaine. On sait que Naughty Dog travaille actuellement sur une nouvelle licence, Intergalactic. Cela dit, le studio californien également d'autres projets en cours. Le retour d'Ellie n'est évidemment pas exclu, mais personne en interne ne veut l'affirmer publiquement. Toutefois, un ancien de l'équipe pourrait bien avoir eu vent d'un concept intéressant de la part du co-créateur de la licence.

The Last of Us 3 laissera-t-il Ellie seule ?

Décidément, les anciens de Naughty Dog se sont passé la main chez Reece Reilly. Après avoir reçu Benson Russel sur sa chaîne YouTube Kiwi Talkz, ça a été autour de Gabriel Betancourt, artiste spécialiste des éclairages, de faire quelques confidences à son micro. Or, l'une d'elles pourrait directement concerner le potentiel The Last of Us 3.

Exerçant désormais pour la scène indépendante, Gabriel Betancourt est passé par de gros studios. Il a notamment œuvré pour un Tomb Raider de Crystal Dynamics. Ensuite, il a continué à faire ses armes sur la licence Call of Duty chez Treyarch, avant de passer finalement presque de 7 ans chez Naughty Dog, de 2012 à 2019. Vétéran de l'industrie, il a pu échanger avec Neil Druckmann sur sa vision de la licence post-apo et peut-être bien avoir la primeur de quelques détails sur The Last of Us 3.

En effet, Betancourt se rappelle une conversation avec le père de la licence culte de Naughty Dog. Pour rappelle, la saga post-apo met en scène l'effondrement de l'humanité en raison d'une pandémie fongique qui transforme les êtres humains en monstruosité anthropophages. Parmi les survivants, la jeune Ellie s'est révélée être immunisée. Sauf qu'aux yeux de Neil Druckmann semble-t-il, elle ne serait pas seule. « Plusieurs personnes seraient immunisées ».

Joel avait pour mission de conduire Ellie en lieu sûr pour trouver un vaccin. © SIE / Naughty Dog.

Une nouvelle qui changerait tout pour TLOU Part 3

On se rappelle que peu de temps après la sortie de Part 2, Neil Druckmann confiait qu'il planchait sur des ébauches de scripts pour The Last of Us 3 avec sa co-scénariste, Halley Gross. Depuis, le père de la licence est resté évasif, écartant même les questions sur cette potentielle suite. Pour autant, l'idée pourrait bien s'être concrétisée dans son esprit.

Gabriel Betancourt se souvient que Druckmann disait voulait « raconter une histoire plus sophistiquée ». Il imaginait notamment « plusieurs personnages autour desquels développer quelque chose ». Une idée qui pourrait rappeler le projet Online annulé. Cela dit, ce n'était pas lui qui en était à la tête. Dès lors, ces propos pourraient bien concerner The Last of Us 3.

Or, l'ancien des Dogs lâche ici une vraie bombe. Continuant de rapporter les propos de Neil Druckmann, il évoque une idée qui changerait tout pour la licence. Apparemment, le créateur envisagerait « un rassemblement entier » de personnes immunisées. Voilà de quoi relancer les théories les plus folles autour de The Last of Us 3.