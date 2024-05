Neil Druckmann parle The Last of Us et du prochain gros jeu du studio Naughty Dog. De quoi totalement bouleverser le petit cœur des fans. Car la promesse est grande.

Le directeur créatif de The Last of Us et Uncharted 4, Neil Druckmann, a récemment fait des déclarations prometteuses concernant le prochain titre de Naughty Dog, suscitant l’enthousiasme dans la communauté des gamers. Qu'il s'agisse de The Last of Us 3 ou d'un tout autre projet, cela promet de beaucoup marquer les esprits des joueurs. À n'en pas douter.

Un projet âmbitieux en cours, The Last of Us ?

Neil Druckmann a révélé que le nouveau projet de Naughty Dog pourrait "redéfinir les perceptions mainstream du jeu vidéo". Bien que les détails spécifiques du jeu restent secrets, Druckmann a exprimé son excitation pour ce qu'il considère comme "peut-être le projet le plus passionnant à ce jour". Druckmann a évoqué le succès de l'adaptation télévisée de The Last of Us comme un exemple de la façon dont les jeux vidéo peuvent transcender les frontières traditionnelles et toucher un public plus large. Selon lui, cette reconnaissance grandissante du potentiel narratif et immersif des jeux vidéo est une évolution importante.

Cette nouvelle vision a été présentée lors de la réunion stratégique de Sony, où l'entreprise a dévoilé sa "Vision du divertissement créatif". Ce plan ambitieux à long terme a pour objectif de placer Sony à la pointe des avancées technologiques et créatives au cours des dix prochaines années. Druckmann a souligné que la culture de Sony Interactive Entertainment encourage Naughty Dog à prendre des risques et à explorer de nouvelles idées, au-delà des franchises bien établies comme Uncharted et TLOU.

Le futur de Naughty Dog

Malgré une forte demande des fans pour un troisième volet de The Last of Us, Druckmann a indiqué qu'il avait un concept en tête, mais il a également exprimé un désir de se lancer dans de nouvelles aventures créatives. Il a mentionné que Sony soutient pleinement cette approche, leur permettant de continuer à innover.

En février, Druckmann a également partagé ses réflexions sur son avenir personnel dans l'industrie du jeu vidéo. Lors d'une interview avec le rappeur Logic, il a mentionné qu'il envisage de ralentir le rythme et de se consacrer à des projets moins stressants, tout en passant plus de temps avec sa famille.