The Last of Us 3 serait bien une réalité. Un insider confirme que Naughty Dog travaille bien sur le jeu, de quoi rendre fou les joueurs qui veulent retrouver Ellie et Abby.

The Last of Us 2, un jeu mémorable auquel les joueurs repensent encore avec émotion. Il faut dire que le titre de Naughty Dog n'en manque pas, lui qui sait si bien jouer avec nos nerfs tout au long de l'aventure. Cela fait bientôt deux ans que le jeu est sorti sur PS4. Même si The Last of Us Factions, le mode multijoueur du soft, est très attendu, un nouvel épisode cristallise encore plus d'espoirs. Retrouver Ellie, Abby et une nouvelle histoire poignante écrite par Naughty Dog : voilà ce que désire le public. Malheureusement, le studio se montre particulièrement laconique concernant cette suite, laissant planer le doute jusqu'au bout. Pourtant, il se pourrait que The Last of Us 3 soit déjà en développement.

Naugthy Dog plancherait déjà sur The Last of Us 3

Selon RPK-Gaming, insider reconnu dans le milieu du cinéma, Naughty Dog travaille bien sur The Last of Us 3. Il n'en dit évidemment pas plus que ça, au plus grand regret des fans de TLOU qui le suivent. Bien sûr, il convient de prendre ses propos avec des pincettes. Si ses leaks sur les trailers des différents films sont solides, il a également tenu des déclarations qui se sont avérées fausses. Et pourtant, comme d'habitude, la Toile s'enflamme plus que de raison. Compte-tenu du succès de la série HBO et de l'engouement autour de la licence, l'intéressé ne prend clairement pas de risques avec de tels propos. Ils rejoignent néanmoins des sources plus sérieuses, qui pointent également vers une suite.

Voir Naughty Dog se plonger dans le développement de cette suite n'aurait en tout cas rien d'étonnant. Les joueurs sont attachés à la licence, à ses personnages et même si le studio travaille principalement sur The Last of Us Factions, on imagine qu'il dispose des ressources nécessaires pour gérer les deux projets simultanément. En revanche, impossible de savoir à quel stade se trouve le développement de TLOU 3. Mais cette nouvelle, si elle est avérée, suffira à rassurer les fans de la saga culte de PlayStation.

Pas de nouveau TLOU avant plusieurs années ?

Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog, a déjà répondu à plusieurs reprises à des questions concernant The Last of Us 3. L'écrivain des deux premiers opus botte à chaque fois en touche. Il s'est pour le moment contenté de dire qu'une décision avait été prise concernant l'avenir de la licence. Le doute planait : est-ce que le studio californien a souhaité partir sur une nouvelle licence ou va-t-il capitaliser sur sa licence phare et l'engouement autour de la série ? Pour le moment, il se refuse à s'exprimer sur une potentielle suite, bien qu'il soit conscient que les fans l'attendent de pied ferme.

Rappelons que sept ans se sont écoulés entre la sortie des deux épisodes précédents. Faudra-t-il attendre 2027 pour poser nos mains sur TLOU 3 ? Cette perspective semble particulièrement lointaine, mais avec la série HBO dans les parages les fans auront de quoi patienter. Certains espèrent une confirmation pour le mois de juin, période à laquelle The Last of Us célèbrera ses 10 ans. On est à ce stade quasi certain que le free-to-play multijoueur se montrera.