Naughty Dog est-il sur The Last of Us 3 en parallèle d'Intergalactic The Heretic Prophet ? Neil Druckmann répond encore à cette question brûlante au milieu de la promotion pour la saison 2 de la série HBO Max.

Neil Druckmann, réalisateur et vice-président de Naughty Dog, est fortement sollicité ces dernières semaines. Et la raison est toute simple, la saison 2 de The Last of Us arrive sur Max le 14 avril 2025. Il foule donc les tapis rouges et autres lieux avec le casting pour répondre aux questions des journalistes. Des journalistes qui essayent toujours de lui tirer les vers du nez sur l'hypothétique retour d'Ellie dans une troisième aventure vidéoludique.

The Last of Us 3 sur PS5 ou PS6 ? Ça ne semble plus impossible

Étant donné que la série TLOU devrait revenir pour plusieurs saisons, sauf si la saison 2 s'avère un flop complet, l'avenir de la saga vidéoludique est aussi sans cesse questionné. Est-ce qu'on peut espérer revoir les personnages de TLOU2 dans un The Last of Us 3 ? En ce moment, on entend absolument tout et son contraire. Y compris d'ailleurs de la part du co-créateur de la franchise, Neil Druckmann.

Après avoir mis en garde sur le fait que TLOU 3 pourrait ne jamais sortir, l'intéressé a dit avoir un concept assez clair qui serait « aussi passionnant que ceux du premier et du deuxième jeu ». Entre temps, Daniel Richtman, dont la fiabilité est discutée, avait soutenu qu'un casting était déjà en cours et avait même fait leaker des détails sur l'histoire, qui ne sont pas confirmés à l'heure actuelle.

Alors où en est-on véritablement ? Le créateur Neil Druckmann joue encore avec les nerfs des fans. Si l'on se fie à des propos tenus lors d'une interview avec Etalk, The Last of Us 3 pourrait finalement voir le jour sous certaines conditions. À savoir que les planètes s'alignent et surtout que Sony Interactive Entertainment donne son aval. « Quand nous avons fait le premier jeu The Last of Us, je n'étais pas sûr de pouvoir faire un jour une suite. Il fallait donc qu'il y ait une fin définitive. [...] Pour qu'il y en ait un autre, une autre chose, un autre projet, il faut que tant d'étoiles s'alignent. Je ne peux pas le garantir. Donc en ce moment, je me concentre sur cette saison, et sur Intergalactic The Heretic Prophet. Un projet à la fois ».

Si The Last of Us 3 devait devenir une réalité, il ne faudrait pas l'attendre pour demain. En effet, il y a toutes les chances que ce soit un exclusivité PS6, au moins un jeu cross-gen.

Gustavo Santaolalla dans TLOU 2 Remastered sur PS5. Crédits : Naughty Dog / PlayStation.

Source : Etalk.