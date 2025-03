Les doutes planent autour de The Last of Us 3. Mais, les dernières déclarations du studio font enfin la lumière sur la situation. L'espoir va renaître chez les fans.

C'est l'effervescence totale chez Naughty Dog depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même devrait-on dire. Ce studio star de PlayStation a annoncé sa toute nouvelle licence en décembre dernier, tandis que l'adaptation de sa célèbre licence post-apocalyptique s'apprête à diffuser sa deuxième saison à la mi-avril. Mais, une production intéresse fortement le public : The Last of Us 3. Le jeu verra-t-il seulement le jour ? L'avant-première de la série le 24 mars dernier a été l'occasion d'en apprendre plus.

Une façon inattendue de réaliser The Last of Us 3 ?

Après le succès critique assourdissant de TLOU Part II, l'envie de voir un jour The Last of Us 3 sortir se fait ressentir. La question revient régulièrement aux oreilles de Neil Druckmann, le co-créateur de la licence. Cependant, celui qui est aussi devenu le patron de Naughty Dog entre temps nous fait un peu tourner en bourrique à ce sujet ces derniers temps. Mais, une nouvelle prise de parole apporte enfin des éclaircissements.

Druckmann l'a bien expliqué récemment : il ne se consacre qu'à un projet à la fois et préfère ne pas penser à la suite. C'est une manière de s'assurer que chaque nouvelle production ait une conclusion satisfaisante qui ne dépende pas d'un opus supplémentaire. C'est pourquoi, avant de songer à The Last of Us 3, l'homme a pensé TLOU 2 comme une œuvre complète et tient à faire la même chose avec la série de HBO.

Ainsi, quand nos confrères d'IGN UK lui demande s'il pense développer la série TLOU au-delà des jeux, Druckmann recentre le sujet. Il rappelle qu'il a encore une saison 3 à préparer et que, comme la deuxième, elle adaptera le second jeu. Il n'évoque donc pas la possibilité de concrétiser The Last of Us 3 plutôt à destination de la télévision que du médium vidéoludique.

Joel dans la saison 2 de The Last of Us. © HBO.

Une question de timing pour Neil Druckmann

En fait, après avoir laissé entendre il y a quelques jours que le troisième opus ne pourrait jamais voir le jour, Druckmann précise sa pensée. D'abord, il a bien conscience qu'il est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Or, Intergalactic, la nouvelle licence de Naughty Dog, lui prend beaucoup de temps. Aura-t-il par conséquent l'occasion de donner vie à The Last of Us 3 ?

Ensuite, Neil Druckmann a passé du temps à chercher un bon moment un « concept potentiellement exploitable ». Ne trouvant pas d'idée suffisamment solide au départ, il n'a pas voulu se précipiter. Cependant, la situation « a changé récemment ». Ça y est, le père de la licence ose le dire : il a un concept pour TLOU 3. Pas encore le scénario exact, mais une idée qui serait assez cohérente pour compléter les deux premiers opus. L'espoir est donc vraiment permis désormais.

Je n'ai pas d'histoire, mais j'ai ce concept qui, pour moi, est aussi passionnant que ceux du premier et du deuxième jeu. Il est indépendant du reste, mais pourrait bien servir de fil conducteur pour les trois jeux. J'ai donc l'impression qu'il y aura probablement un chapitre de plus dans cette histoire. Neil Druckmann, pour IGN UK.

Neil Druckmann.