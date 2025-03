Malgré le fait que son directeur ait récemment calmé les attentes des fans, une lueur d'espoir semble se raviver autour d'un très attendu The Last of Us 3.

Après une foultitude de rumeurs et bruits de couloir disant tout et son contraire, et une interview récente de son directeur, Neil Druckmann, mettant a priori bien les points sur les i, un nouveau remoud se fait connaître autour de The Last of Us 3. Il semblerait en effet que Naughty Dog joue avec les nerfs des fans et que, en parallèle de son prochain jeu, Intergalactic The Heretic Prophet, les choses se concrétiseraient en réalité bel et bien pour cette fameuse Part III.

Mouvements de spores dans les coulisses pour The Last of Us 3 ?

Après la sortie de la magistrale Part 2 en 2020, initialement sur PS4, beaucoup espéraient revoir Ellie et la bande au milieu de l'apocalypse fongique dans un proverbial The Last of Us 3, après un épilogue ouvrant clairement de nombreuses portes. Naughty Dog a toutefois suivi une trajectoire bien différente, avec notamment le développement de Factions, un jeu-service dans l'univers de la licence, depuis annulé, puis avec son prochain titre, Intergalactic. À de nombreuses reprises, son directeur Neil Druckmann ne cessait de semer le doute auprès des joueurs, n'ayant a priori pas de plans ultérieurs pour la franchise.

Malgré une réaffirmation de la chose il y a quelques jours, lé généralement bien informé insider Daniel Richtman donnait par la suite via son compte Patreon des sons de cloche bien différents autour de The Last of Us 3. D'après lui, un casting d'acteurs aurait démarré pour filmer certaines scènes. « Je le tiens pour acquis », affirme-t-il même. Il se pourrait donc que Neil Druckmann ne tienne pour l'instant que le rôle de producteur pour cette suite, tandis que le gros des forces de Naughty Dog travaille actuellement sur Intergalactic.

Si cette nouvelle rumeur autour de The Last of Us 3 vient à se vérifier, il se pourrait également que le titre arrive peu après le prochain jeu du talentueux studio, les équipes transitionnant logiquement vers le développement de cette suite tant attendue. Naturellement, malgré la grande assurance de l'insider quant à ses propos, il convient une fois encore de prendre tout cela avec de très prudentes pincettes. Si retourner dans cet univers postapocalyptique très à Part est une perspective séduisante, il faudra pour l'instant se contenter à ce sujet de la saison 2 de la série éponyme, à venir le 13 avril sur Max.

