La déjà très solide version PC de The Last of Us 2 Remastered reçoit une nouvelle mise à jour importante avec plusieurs améliorations au programme, quoi de neuf ?

Un peu plus de trois mois après sa sortie, The Last of Us 2 Remastered PC passe ainsi à sa version 1.6. Malgré un portage dès son lancement de bien meilleure facture que celui de The Last of Us Part 1, Nixxes Software et Iron Galaxy continuent donc de peaufiner la mouture PC du chef d'œuvre de Naughty Dog. Voici ce que ce nouveau gros patch apporte.

The Last of Us 2 Remastered se peaufine encore sur PC

À sa sortie début avril dernier, The Last of Us 2 Remastered PC se présentait déjà comme l'un des meilleurs élèves de portages d'exclusivité PlayStation sur ordinateur. Malgré tout, des bugs et des problèmes de performance demeuraient encore. C'est justement ce sur quoi se concentre cette mise à jour 1.6, tout fraîchement déployée.

Cette nouvelle version de The Last of Us 2 Remastered PC vient notamment améliorer les performances et la stabilité d'ensemble. Elle vient également corriger divers bugs en lien notamment avec les contrôles au clavier/souris ou encore sur Steam Deck, ainsi qu'un rare bug bloquant pouvant totalement stopper la progression des joueurs. Découvrez ci-dessous les notes complètes de cette nouvelle mise à jour, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes de la mise à jour 1.6 de TLOU 2 Remastered PC

Résolution d'un problème dans The Last of Us 2 Remastered où la saisie de codes pour les coffres-forts pouvait parfois sauter des chiffres lors de l'utilisation de la souris et du clavier.

Correction d'un problème rare de blocage de progression empêchant certains joueurs de tirer car leur pistolet était invisible pendant la scène de poursuite en voiture avec Ellie et Jesse.

Correction d'un bug qui empêchait la sauvegarde des paramètres exclusifs de plein écran et de synchronisation verticale lors de leur modification depuis le menu des paramètres d'affichage du jeu.

Application d'un correctif à un bug lié à l'activation de la visée par capteur de mouvement lors de l'utilisation d'un Steam Deck ou de manettes Steam Input compatibles avec les fonctions gyroscopiques.

Correction d'un problème de manette qui empêchait l'arc de se tendre dynamiquement en fonction de la gâchette et pouvait rater son tir en relâchant lentement la gâchette.

Application d'un correctif pour un bug dans The Last of Us 2 Remastered qui provoquait un léger bruit du haut-parleur de la manette DualShock 4 lorsque le retour haptique était actif en utilisant une manette DualSense.

Correction d'un problème où des textures irrégulières apparaissaient autour des cadavres dans la neige avec les ombres spatiales activées.

Résolution d'un bug qui provoquait l'apparition de textures corrompues et scintillantes au sol dans l'aquarium.

Correction d'un bug qui corrompait les feuilles près du fond de l'aquarium avec la densité des particules en qualité moyenne ou supérieure.

Correction d'un problème où l'utilisation de la mise à l'échelle combinée au mode Contraste élevé décalait l'interface utilisateur de la lunette vers le coin gauche.

Application d'un correctif à un bug où le fusil de sniper de Tommy n'affichait pas de reflet d'objectif pendant le chapitre « La Marina », ce qui rendait plus difficile pour les joueurs de déterminer sa ligne de vue avec l'option de reflet d'objectif désactivée.

Correction d'un problème où le nom d'Abby n'apparaissait pas au tableau avant qu'Owen ait fini de l'écrire, lorsque la densité des effets était très faible.

Correction d'un bug où les effets visuels de la cartouche incendiaire du fusil à pompe manquaient de clarté quant à leur impact sur les ennemis et l'environnement, lorsque la densité des effets était très faible.

Résolution d'un bug d'animation qui permettait à Abby de courir pendant le chapitre « Ground Zero » en mode Chronologique, contrairement à l'histoire originale.

Correction de divers bugs visuels liés aux cinématiques ultra-larges de The Last of Us 2 Remastered.

Améliorations de la stabilité.

Optimisations des performances sur The Last of Us 2 Remastered.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Source : Steam