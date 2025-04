Sorti ce 3 avril, le portage PC de très bonne facture à son lancement de The Last of Us 2 Remastered accueille une nouvelle mise à jour, quoi de neuf ?

Alors que la saison 2 de la série adaptant The Last of Us 2 lançait son premier épisode en exclusivité sur Max à partir d'hier soir, le portage PC du Remaster s'offrait presque au même moment une nouvelle mise à jour, nom de code Patch 1.1. Qu'apporte-t-elle à cette version déjà très solide proposée par Nixxes et Iron Galaxy ? Voyons les notes de mise à jour plus en détail.

The Last of Us 2 Remastered se peaufine encore un peu plus

Contrairement au portage PC infecté à son lancement de TLOU Part 1 Remastered, The Last of Us 2 Remastered PC est arrivé ce 3 avril dans un très bon état. On pouvait cependant reprocher de temps à autre quelques petits bugs visuels, en tout cas sur notre configuration de test. Si l'on en croit la moyenne d'évaluations « très positives » sur Steam avec 88% d'avis positifs sur 7 290, cette version PC semble plutôt bien se porter.

Malgré tout, le patch 1.1 vient corriger ce qui peut encore l'être. Celui-ci vient notamment améliorer les performances dans certains passages du jeu, régler quelques problèmes d'instabilité ou encore corriger quelques bugs visuels, notamment dans les cinématiques sur des écrans ultra-larges. Voici en détail les notes de cette nouvelle version de The Last of Us 2 Remastered sur PC, traduites de l'anglais par nos soins :

Améliorations des performances pour résoudre les problèmes de blocages prolongés pouvant survenir dans le centre-ville de Seattle.

Correction d'un plantage pouvant survenir lors de l'utilisation de Steam Input.

Les curseurs du menu Affichage s'ajustent désormais par incréments complets, quelle que soit la méthode de saisie utilisée.

Les meilleurs scores des amis sont désormais affichés dans le classement des parties quotidiennes de Sans Retour.

Correction d'un problème de synchronisation audio et vidéo lors du visionnage du documentaire Grounded II.

Divers correctifs de bugs visuels dans les cinématiques sur des écrans ultra-larges.

Divers correctifs de plantages et améliorations de stabilité.

Correctifs de divers bugs d'interface utilisateur.

Un patch pour perfectionner encore le portage PC de The Last of Us 2 Remastered. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Source : Naughty Dog