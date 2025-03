La version PC de The Last of Us 2 Remastered arrive ce 3 avril. En amont de sa sortie, PlayStation en partage tous les détails, avec de bonnes nouvelles en prime.

Après la version PS5 sortie en début d'année dernière, c'est enfin au tour du PC, d'avoir droit à sa propre version de The Last of Us 2 Remastered. Celle-ci arrive donc le 3 avril à venir, soit une dizaine de jours avant la très attendue saison 2 de la série d'adaptation par HBO, en exclusivité sur Max. Qui dit version PC dit tout un tas de fonctionnalités propres à la plateforme, mais aussi quelques nouveautés, et surtout une bonne nouvelle pour les joueurs PC. On vous détaille tout cela.

Un portage PC de The Last of Us 2 Remastered qui fait tout pour plaire

Pour rappel, le portage PC de The Last of Us 2 Remastered est assuré par Nixxes Software et Iron Galaxy Studios. Afin de s'assurer qu'il tourne sur un maximum de machines, il disposera de nombreuses technologies de circonstance, comme le DLSS, le FSR et Intel XeSS. Les configurations les plus puissantes pourront également pousser les paramètres graphiques à fond, dans la même veine voire mieux que sur PS5 Pro. Le plein support et la personnalisation des touches du combo clavier/souris, ainsi que des manettes, est bien sûr aussi de la partie. Découvrez également ci-dessous les specs PC requises, de Minimum à Très Élevé, et le résultat que vous pouvez attendre de chacune.

© Naughty Dog/PlayStation

Autre point qui fera également plaisir aux joueurs PC : PlayStation a opéré un important rétropédalage et nous annonce que The Last of Us 2 Remastered ne demandera finalement pas obligatoirement un compte PSN pour y jouer. Pour rappel, une telle obligation avait provoqué une énorme polémique sur Helldivers 2 au point de forcer Sony à revoir sa copie pour sauver le jeu, et dans une certaine mesure sur d'autres portages PC comme God of War Ragnarok. À noter toutefois que se connecter à un compte PC s'accompagnera d'un skin bonus en lien avec le prochain titre de Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.

En terme de contenus, The Last of Us 2 Remastered sur PC comportera également le mode de survie Rogue-like Sans Retour, ainsi que les Lost Levels, des niveaux développés par Naughty Dog, mais coupés du jeu final, avec des commentaires des développeurs en bonus. À noter toutefois que le mode Sans Retour sur PC comprendra deux nouveaux personnages à débloquer (Bill et Marlene du premier opus), et quatre nouvelles cartes. Espérons en tout cas que la version PC de Part 2 connaîtra un lancement moins mouvementé que le portage sorti en 2023 de The Last of Us premier du nom.

Source : PlayStaton.Blog