5 ans après sa sortie, The Last of Us 2 continue d'impressionner dans sa version Remastered sur PC. Vous n'avez jamais vu le jeu de Naughty Dog de cette façon.

Déjà considéré comme une référence technique sur la PS4, The Last of Us 2 se sublime sur PS5 et PC. Cela dit, la version console ne permet pas toujours d'aller aussi loin que certains fans l'aimeraient. Les PCistes se permettent donc plus de libertés avec la vitrine de Sony et ça en jette vraiment. Si le portage du remake du premier opus avait rencontré de gros soucis techniques, le sequel tourne bien mieux. Dès lors, les bidouilleurs s'en donnent à cœur joie, vous allez voir.

The Last of Us 2 va encore plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer

Le moddeur Digital Dreams a encore frappé. Très suivi sur YouTube, il s'est spécialisé dans la réalisation de vidéos de démonstration repoussant les limites graphiques de AAA. Après s'être attaqué à des monuments comme Skyrim, The Witcher 3 ou même Cyberpunk 2077, il a finalement jeté son dévolu sur The Last of Us 2 au printemps dernier. Dépaysement garanti.

Une fois de plus, le moddeur propose une vision hyper réaliste avec The Last of Us 2. Poussant les potards des paramètres graphiques à fond, il donne un nouveau souffle au jeu — déjà impressionnant tel quel — de Naughty Dog. Grâce au ray tracing plus avancé et des effets de lumière retravaillés, l'atmosphère de Jackson ou encore de la forêt de Seattle sont plus palpables que jamais. On aurait le sentiment de pouvoir saisir les feuilles alentour ou sentir l'herbe sous nos pieds.

Bien sûr, cette prouesse technique à un certain coup. Digital Dreams dispose d'une configuration extrêmement performante, dont une carte graphique RTX 5090. Cela lui permet notamment de faire tourner The Last of Us 2 à en 4K avec une fréquence d'affichage de 80 images par seconde. Malgré toute l'énergie que demande un tel matériel avec des paramètres aussi exigeants, la fluidité laisse sans voix.

Au-delà de ce rendu spectaculaire, cela interroge aussi sur la pertinence d'une telle mise en place technique si elle doit être énergivore. Cela dit, il est intéressant de voir TLOU 2 et les productions Sony en général peuvent enfin devenir le terrain de jeu des moddeurs qui raffolent de rendus on ne peut plus réalistes.