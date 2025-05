The Last of Us 2 nous remet une claque visuelle inattendue, et ce n'est pas grâce à la PS5 Pro. Voyez cela de vos propres yeux, c'est vraiment impresisonnant.

Les mois d'avril-mai sont placés sous le signe de The Last of Us 2. Le jeu vient d'avoir droit à une ressortie PS5 sous forme de bundle avec le premier opus, tandis que son adaptation télévisée par HBO va courir jusqu'au 26 mai prochain. Dès lors, on parie que beaucoup voudront découvrir ou redécouvrir le titre culte de Naughty Dog. Or, depuis le 3 avril dernier, un public encore plus large peut se lancer dans l'aventure grâce au portage PC. Quand on voit jusqu'où celui-ci peut-être poussé techniquement, ça donne clairement envie !

The Last of Us 2 nous éblouit sur PC

En 2020, The Last of Us 2 s'imposait comme jeu de l'année aux Game Awards et dans bon nombre de cérémonies récompensant les productions vidéoludiques. À l'époque, le titre de Naughty Dog n'était disponible qu'en version PS4. Depuis, il s'est offert un Remastered sur PS5, dont le portage PC est paru le mois dernier. Certains se sont donc emparés de celui-ci pour nous faire redécouvrir le jeu de façon impressionnante.

L'internaute Beyond Dreams, bien connu pour booster les jeux sur PC à l'aide de mods, nous prouve dans une de ses dernières vidéos que The Last of Us 2 peut aller encore plus loin que ce que la PS5 Pro propose. Poussé en 8K par une carte RTX 5090, il repousse ses performances grâce à plusieurs outils. De fait, l'utilisation d'un shader ray tracing et de preset reshade adapté au titre offrent une transformation graphique spectaculaire.

En effet, la vidéo de Beyond Dreams captive tout de suite grâce au ray tracing. La lumière rebondit somptueusement sur la flore et l'ensemble profite d'un rendu plus contrasté qui ajoute une patte intéressante au titre de Naughty Dog. Même les textures bénéficient ici d'un réalisme accentué, particulièrement saisissant sur les personnages. Par moment, on en arrive à un rendu quasi photographique.

En outre, cette version brille en ce qu'elle parvient à contourner habilement les limitations du moteur pour un tel rendu quasi natif du ray tracing. En somme, Beyond Dreams applique un “simple” traitement de post-process. De plus, l'optimisation qu'il préconise parvient à tourner même sur des cartes graphiques un peu plus anciennes. Dans les commentaires, on peut lire qu'un internaute arrive à faire tourner de façon très fluide The Last of Us 2 en adaptant les paramètres du DLSS 4 pour une RTX 4070. Vous serez donc nombreux à pouvoir en profiter !