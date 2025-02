Sony annonce un cadeau spécial pour les fans de Naughty Dog qui se lanceront dans l'aventure de The Last of Us 2 sur PC. Seulement, il y a une condition qui ne plaira pas à tout le monde.

L'actualité autour de la licence-phare de Naughty Dog s'annonce brûlante cette année ! Plusieurs sorties sont prévues au moins d'avril autour de The Last of Us 2 : la saison 2 de la série HBO qui en est adaptée et le Remastered qui débarquera enfin sur PC. Celui-ci réserve d'ailleurs un cadeau aux fans du studio. Toutefois, il y a une condition pour en profiter.

Sony entend les joueurs et fait marche arrière

La licence post-apocalyptique de Naughty Dog va enfin faire son retour ! Après le premier opus, les joueuses et joueurs vont pouvoir retrouver la suite des aventures d'Ellie et Joel très bientôt. The Last of Us 2 Remastered sortira ainsi le 3 avril 2025 sur PC.

Une nouvelle avait cependant déçu une part de la communauté. De fait, Sony avait une nouvelle fois décidé d'imposer le PSN pour accéder à TLOU 2. Cela dit, les joueuses et joueurs n'ont pas manqué de faire connaître leur mécontentement.

L'éditeur a finalement choisi de faire machine arrière. Il a donc retiré l'obligation d'avoir recours au PSN pour plusieurs de ses jeux sur PC : Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered et The Last of Us Part II Remastered.

Un cadeau incitatif pour The Last of Us 2

Sony tient tout de même à inciter la communauté à passer par son service. De ce fait, l'éditeur propose une petite récompense à celles et ceux qui passeraient par le PSN pour jouer à The Last of Us 2 sur PC :

+50 points pour activer les fonctions bonus et débloquer des extras.

pour activer les fonctions bonus et débloquer des extras. Un skin exclusif pour Ellie : la veste de Jordan de Intergalactic The Heretic Prophet.

Sony fait donc d'une pierre deux coups ! Il s'appuie sur le fan service pour encourager les joueuses et joueurs à passer par le PSN sur PC. Cela pourrait effectivement convaincre les moins réfractaires, même si les récompenses sont assez légères.

Dans le même temps, Sony commence à mettre en avant la toute nouvelle licence de Naughty Dog. Après TLOU 2, le studio prévoit de sortir Intergalactic the Heretic Prophet. Le premier trailer a été présenté à la grande surprise de tous lors des Game Awards 2024. Il présentait notamment l'héroïne, Jordan, déjà reconnaissable à sa veste rouge inspiré du manga Akira.

Bientôt, ce sera donc Ellie de The Last of Us 2 qui pourra revêtir cette veste ! Une question reste en suspens cependant : le skin sera-t-il disponible sur PS5 ? PlayStation n'a pas communiqué à ce sujet dans l'immédiat. Mais, il serait dommage qu'une part du public se sente lésés. Espérons qu'une mise à jour gratuite permettra de leur y donner accès également.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment