The Last of Us 2 Remastered arrive sur PC, mais n'oublie pas les joueurs PS5 pour autant ! Un tas de cadeaux sont disponibles dès aujourd'hui sur les deux supports.

C'est un grand jour pour les fans de Naughty Dog ! L'un de ses titres les plus réputés, The Last of Us 2, élu maintes fois jeu de l'année en 2020, débarque aujourd'hui sur PC. C'est le timing idéal pour vous préparer à la diffusion de la saison 2 de la série adaptée, le 14 avril prochain en France. Mais, le petit plus qui intéressera surtout les joueurs, ce sont les cadeaux qui accompagnent cette sortie, y compris sur PS5.

The Last of Us 2 gâte ses fans

On aurait pu penser que seuls les joueurs PC (et Steam Deck) célébrerait The Last of Us 2 aujourd'hui. Mais, c'était sans compter sur l'esprit d'initiative de Naughty Dog ! De fait, le studio a également prévu des nouveautés pour le Remastered du jeu sur PS5. Ainsi, tous les possesseurs de cette version pourront profiter de cadeaux, notamment grâce à une mise à jour gratuite sur console.

Eh oui ! Le lancement de TLOU2 Remastered sur PC est l'occasion de faire passer le jeu à sa version 2.0. En plus d'y apporter encore un coup de polish, ce patch inclus du contenu additionnel pour un mode très apprécié des joueuses et joueurs : le mode roguelite No Return (Sans Retour). Dès aujourd'hui, deux nouveaux personnages issus du premier opus rejoignent le roster, Bill et Marlene. Quatre nouvelles cartes sont offertes en plus.



© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment.

Un dernier cadeau pour la route, ça vous dit ? Le patch 2.0 de The Last of US 2 intégrera un nouveau skin pour Ellie ! Il s'agit de la veste de Jordan, l'héroïne d'Intergalactic The Heretic Prophet, soit le nouveau jeu annoncé par Naughty Dog. Sur PC aussi, vous aurez la possibilité de l'obtenir. Cependant, il faudra remplir une condition : associer un compte PSN au jeu. Si ce dernier n'est pas obligatoire pour jouer, PlayStation tente tout de même de vous encourager à en avoir un...

The Last of Us 2 est sorti hier soir, jeudi 3 avril, sur Steam et l'Epic Games Store pour la France. La mise à jour gratuite sur PS5 du Remastered est également disponible.

© Naughty Dog / SIE.