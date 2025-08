Un mois après avoir reçu sa dernière mise à jour, The Last of Us 2 Remastered accueille aujourd’hui un nouveau patch bardé de correctifs sur PS5. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Après avoir occupé l’espace médiatique pendant des semaines avec la diffusion de la deuxième saison de la série, The Last of Us est aujourd’hui redevenu un peu plus discret. Cela n’empêche cependant pas Naughty Dog de continuer à œuvrer sur la franchise en coulisse, en témoigne par exemple l’arrivée récente d’un nouveau mode de jeu permettant de (re)découvrir l’histoire de The Last of Us 2 dans une version chronologique. Un mode qui fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau patch, déployé il y a tout juste quelques heures.

Un nouveau patch pour The Last of Us 2 Remastered

En effet, comme bien souvent, l’arrivée de nouveaux éléments dans un jeu peut parfois s’accompagner de quelques petits problèmes. Et bien que Naughty Dog soit réputé pour son sens du détail et de la finition, la dernière mise à jour de The Last of Us 2 Remastered n’a pas échappé au phénomène. C’est pourquoi le titre vient tout juste d’accueillir un nouveau patch, version 2.1.1, destiné à « résoudre une série de problèmes mineurs » repérés par le studio. Voici le détail de tous les changements qu’il apporte :

Général

Correction d’un problème faisant qu’Ellie apparaissait avec plusieurs bracelets lorsque des skins bonus étaient équipés

Correction d’un problème faisant que le doublage était absent au début du chapitre « Ground Zero » lorsque l’on jouait en mode Chronologique

Résolution d’un problème faisant que les sous-titres de certaines cinématiques n’apparaissaient pas en mode Chronologique

Gameplay

Correction d’un problème faisant que, dans de rares cas, Ellie pouvait ne pas avoir son pistolet à la fin du chapitre « Hillcrest »

Un bien petit patch pour The Last of Us 2 donc, qu’il est dès maintenant possible d’installer sur PS5. Pour rappel, outre le mode Chronologique, la dernière mise à jour du jeu avait également permis aux joueurs d’obtenir de nouveaux skins gratuits aux couleurs d’Uncharted pour le mode Sans Retour, avec Joel grimé en tant que Nathan Drake et Tommy en tant que Sam Drake. Tout cela n’est toutefois accessible que dans la version PS5, que les possesseurs du jeu sur PS4 peuvent obtenir moyennant une mise à niveau de 10€.

Source : Naughty Dog