The Last of Us Part II avait été annoncé comme « le jeu de la haine ». Et pour cause, outre ses thèmes durs, l'histoire a fait un choix qui, même chez Naughty Dog, divisait radicalement l'opinion.

C'était un risque et ils l'ont pris. Faire une suite au premier volet n'était déjà pas une évidence. Mais Neil Druckmann et son équipe avaient encore des choses à raconter dans l'univers post-apocalyptique qui a vu naître Ellie et Joel. Alors, en 2020, ils ont choqué avec The Last of Us 2, proposant un scénario qui a autant convaincu qu'il a divisé l'opinion. Et même en interne, un choix en particulier ne faisait pas l'unanimité, comme le raconte cette ex-artiste du studio.

Même chez Naught Dog, ce choix dans The Last of Us 2 a choqué

Attention, cette partie contient un spoil majeur sur l'histoire du jeu.

L'intervieweur phare des développeurs, Reece Reilly, enchaîne les entrevues avec les personnalités passées chez Naughty Dog. Ainsi, après Benson Russell, ç'a été au tour d'Heather Cerlan de parler à son micro. Avant de co-fonder NEAR Studios, cette artiste a notamment travaillé avec BioWare (Dragon Age 2), Bethesda (Starfield), mais aussi chez les Dogs de Californie, contribuant au premier TLOU, à Uncharted 4 et donc à The Last of Us 2.

À ce titre, elle était aux premières loges quand l'idée de The Last of Us 2 s'est concrétisée chez Naughty Dog. Pour Kiwi Talkz, elle est revenue sur l'appréhension du choix le plus controversé du jeu : SPOIL la mort de Joel Miller, le protagoniste du premier jeu. Cela a largement créé une dissension au sein du public. Or, même en interne ce coup du sort a reçu un accueil mitigé :

La plupart des membres du studio se disait : “Vraiment, vous allez...”. [...] Ça a aussi fait polémique en interne. Hearther Cerlan, pour Kiwi Talkz.

Heather Cerlan ne cache pas cette appréhension en interne chez Naughty Dog. Beaucoup ne s'attendaient certainement pas ce que Neil Druckmann tue son héros. Mais, comme le co-réalisateur de The Last of Us 2, les équipes craignaient aussi « ce qui allait se passer », confie l'artiste. Et elles n'avaient pas tort. Un torrent de haine s'est abattu en ligne sur le studio, ses équipes et le casting.

Comme raconté dans le making of Grounded 2, les équipes ont dû encaisser un cyberharcèlement continue pendant des semaines. The Last of Us 2 est devenu en quelque sorte un cas d'école en la matière. Naughty Dog a d'ailleurs pris les devants pour son prochain jeu, Intergalactic The Heretic Prophet, se préparant en interne pour mieux affronter la haine en ligne.