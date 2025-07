Sans crier gare, Naughty Dog a annoncé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour The Last of Us 2 Remastered, qui inclut un nouveau mode de jeu aux côtés de quelques surprises supplémentaires.

Vous pensiez qu’on en avait fini avec The Last of Us maintenant que la diffusion de la saison 2 est terminée ? Détrompez-vous. Outre le fait que la saison 3, qui s’intéressera à l’arc narratif du personnage d’Abby, a d’ores et déjà été confirmée par HBO, Naughty Dog nous a surpris hier avec une annonce que personne n’attendait. En effet, dès aujourd’hui, The Last of Us 2 Remastered accueille une nouvelle mise à jour gratuite destinée à vous faire (re)vivre l’aventure sous un tout nouveau regard.

Un nouveau mode débarque dans The Last of Us 2

Et pour cause, celle-ci marque l’apparition d’un nouveau mode de jeu baptisé « Chronologique » qui, comme son nom l’indique, permet désormais de découvrir l’histoire dans l’ordre chronologique des événements. Car si vous avez déjà pu approcher The Last of Us 2 jusqu’ici, vous n’êtes pas sans savoir que les aventures d’Ellie et Abby nous sont normalement narrées de façon non linéaire, avec une multitude de flashbacks venant enrichir le récit au fur et à mesure de la progression.

« Si cette structure est un choix assumé qui renforce l’impact des thèmes et de la narration de Part 2 sur les joueurs, nous nous sommes toujours demandé à quoi pourrait ressembler l’histoire si elle était présentée dans un ordre chronologique » explique alors Naughty Dog à ce sujet. « Grâce au nouveau mode Chronologique, nous pensons que les joueurs plongeront plus profondément dans l’histoire de Part 2 » ajoutent-ils ensuite, en précisant toutefois que proposer une telle vision du jeu « n’était pas une mince affaire ».

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Car pour récompenser tous ceux qui iront au bout de ce nouveau mode de The Last of Us 2 Remastered, le studio a alors prévu une petite surprise qui ravira assurément les fans d’Uncharted : des skins aux couleurs de Nathan et Sam Drake pour le mode « Sans retour ». Plus précisément, il sera alors possible d’affubler Joel de la tenue emblématique de Nate dans Uncharted 4: A Thief’s End, tandis que Tommy pourra quant à lui aborder celle de son frère, Sam.

Des correctifs également de la partie

À noter que cette mise à jour, déployée hier en fin de journée sur PS5 (via le patch 2.1.0) et PC (via le patch 1.5), s’accompagne également d’un grand nombre de corrections de bugs et d’améliorations de performances pour l’occasion. De plus, précisons par ailleurs que cela ne concerne que la version remastérisée de The Last of Us 2, sortie en janvier 2024 sur PS5 et en avril 2025 sur PC. Les possesseurs de la version PS4 peuvent néanmoins mettre le jeu à niveau moyennant la somme de 10€ pour pouvoir profiter de ces nouveaux contenus.

Source : PlayStation Blog