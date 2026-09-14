Sony vient de gâcher le rêve de nombreux fans de The Last of Us 2 qui espéraient tant pouvoir jouer à Factions sur le deuxième volet de la saga. Des mois de travail interrompus.

Le moddeur Speclizer avait redonné espoir aux fans du mode Factions du premier The Last of Us alors que le second ne proposait pas de multijoueur. Mais après des mois de travail, Sony est finalement intervenu pour couper net le projet. Par conséquent, le créateur promet de proposer d'autres projets plus personnels bientôt.

The Last of Us 2 n'aura jamais de multijoueur à cause de Sony

La communauté multijoueur de The Last of Us est souvent sous-estimée. Même après plus de 10 ans, le mode Factions du premier jeu est toujours actif. C'est pourquoi beaucoup espéraient le retrouver sur le deuxième épisode de la saga. Au lieu de cela, les projets ont évolué vers un standalone complètement multijoueur en ligne... finalement annulé en cours de route. Les mods représentaient donc un dernier refuge.

Bien connu des fans de la saga de Naughty Dog, Speclizer planchait justement sur un mod multijoueur pour The Last of Us 2 Remastered sur PC. Depuis le mois de janvier, il documentait sa progression jusqu'à ce mois de septembre qui devait être le grand moment de la sortie, jusqu'à ce que Sony coupe court à toute ses ambitions. Après 9 mois de travail, le moddeur partage son désarroi sur les réseaux sociaux, mais promet de revenir avec d'autres choses à présenter :

Salut tout le monde. Comme vous le savez, le mod multijoueur de TLOU 2 qui est en développement depuis janvier devait sortir ce mois-ci. Malheureusement, j'ai reçu récemment une lettre de Sony Interactive Entertainment qui enjoint à ne pas le sortir. C'est particulièrement décevant qu'il ne voit jamais le jour, mais j'espère que vous continuerez de suivre mes prochains projets, créés par moi-même cette fois. Merci à tous pour le soutien incroyable que vous m'avez apporté depuis l'an dernier. J'espère vous proposer quelque chose de plus grand et de meilleur encore bientôt. Speclizer, sur X.com.

Rien n'arrête les fans du multijoueur de TLOU

Une fois encore, Sony met fin aux velléités multijoueur des joueurs. Après l'annulation de The Las of Us Online, l'abandon du mod multi de Speclizer est un nouveau coup dur pour les fans. Mais ces derniers nous ont prouvé à bien des reprises combien ils pouvaient redoubler d'efforts pour donner vie à leurs envies. Ainsi, si vous cherchez encore une expérience à la Factions, le jeu Terminal War pourrait être votre alternative puisque directement inspiré dudit mode de TLOU 1.

En revanche, c'est un nouvelle démonstration de force de PlayStation qui déplaît aux joueurs. Après l'arrêt du format physique sur les consoles dès 2028 des décisions tarifaires qui font débat et la scission avec Hideo Kojima voir un projet de fans de The Last of Us être balayé ainsi contribue encore à entacher l'image déjà bien fissurée de l'éditeur ces derniers mois. Certains parlent même d'un véritable « villain arc » en cours.