The Last of Us 2 se dote enfin d'un mode qu'énormément de fans espéraient, mais d'une manière détournée. Après des mois de travail, on sait enfin quand vous pourrez y jouer sur PC.

Malgré l'annulation du spin-of multijoueur The Last of Us Online, les fans de la licence n'ont pas lâché. Après avoir goûté au mode Factions sur l'épisode original, ils sont beaucoup à vouloir revivre une expérience multi autour de la licence. La sortie de TLOU 2 sur PC a justement permis à un certain bidouilleur de premier plan sur la licence de proposer sa propre version. On a enfin une fenêtre de sortie.

The Last of Us 2 sur PC, encore meilleur en multijoueur ?

Puisque “Factions 2” ne verra jamais le jour, il a bien fallu trouver des alternatives. Pour certain, la réponse a été de créer un nouveau jeu, Terminal War, qui reprend vraiment l'ADN du mode multi de TLOU 1. Pour d'autres, il a plutôt été question de repartir de The Last of Us 2 et de l'adapter pour y implémenter un mode online qui soit jouable à plusieurs. C'est cette deuxième option qu'a choisi Speclizer.

Ce créateur bien connu des fans de la licence ne chôme pas. Complètement plongé dans son travail autour de The Last of Us 2, il tend à vouloir proposer des expériences multijoueurs de toutes sortes sur le titre de Naughty Dog. Et pour cause, il planche sur la possibilité de revivre la campagne en coopération. Mais ce n'est pas le seul mode online qui veut proposer.

Cette semaine, Speclizer a dévoilé vidéo de 25 minutes de gameplay d'un mod multijoueur pour The Last of Us Part II Remastered sur PC. Contrairement à son mod coop, ici il va véritablement s'agir d'une expérience en versus jusqu'à 8 joueuses et joueurs. Reprenant les maps du jeu, il semble vouloir prendre la forme d'une sorte de Battle Royale. Les adversaires s'affrontent jusqu'à la mort avec l'arsenal à disposition et ce qu'il trouve dans les décors.

Lancé en janvier 2026, ce projet de mod multijoueur pour The Last of Us 2 devrait sortir cette année. De fait, Speclizer ouvre sa vidéo en annonçant un déploiement à l'horizon du mois de septembre 2026. Cela peut évidemment être sujet à changement selon sa progression. Enfin, on doit rappeler qu'il ne sera disponible que sur PC, les versions PS4 et PS5 du jeu ne pouvant pas être modées.