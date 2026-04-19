Le rêve de milliers de fans de The Last of Us 2 devient en quelque sorte réalité grâce à une nouveauté qui se montre encore sur PC. Ça pourrait donner des idées à Naughty Dog.

Alors que les rumeurs du développement d'un troisième épisode refont surface, The Last of Us 2 a encore des surprises en réserve. On se souvient de la mise à jour surprise que Naughty Dog avait offert l'été dernier au GOTY 2020, 5 ans après sa sortie. Même s'il paraît peu probable que le studio apporte encore de grosses nouveautés au jeu, les fans travaillent eux-mêmes sur une idée qui va faire briller les yeux de beaucoup d'entre vous.

Une nouvelle fonctionnalité à l'essai sur The Last of Us 2

Cela ne vous aura peut-être pas échappé en mars dernier, PlayStation a annoncé brutalement son souhait d'arrêter les portages de jeux solo sur PC. Un choix qui fait forcément débat, entre des versions souvent peu stables au lancement et des ventes trop peu convaincantes pour l'éditeur. Cependant, si cette politique nouvelle a eu un bénéfice pour les joueurs, c'est l'ouverture de titres aussi iconiques que The Last of Us 2 au modding.

Depuis l'arrivée de The Last of Us 2 sur PC il y a un an presque jour pour jour, des mods de toutes sortes fleurissent. Il se trouve qu'on doit la plupart à un certain Speclizer, spécialiste en la matière. Actuellement, il travaille justement sur une fonctionnalité dont les joueuses et les joueurs rêvent depuis le premier opus en 2013 : la possibilité de jouer à deux en multijoueur.

Depuis plusieurs semaines, le développeur partage régulièrement l'avancée du projet de coop sur The Last of Us 2. La dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube montre comment des corrections ont été apportées pour que les interactions de chacun des deux joueurs soient bien prises en charge. Il a même pensé à une mécanique permettant de laisser tomber son inventaire pour que l'autre le ramasse.

Pour le moment, le projet est encore en cours de développement. Cependant, l'objectif est bien de rendre The Last of Us 2 Remastered jouable en coopération à deux sur PC. En tout cas, l'initiative semble convaincre les fans. Sur les réseaux sociaux, on peut lire que « c'est incroyable »1 ou même que « Naughty Dog devrait en prendre de la graine »2.