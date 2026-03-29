Imaginez-vous jouer à The Last of Us 2 en coopération à deux ? Un moddeur réputé sur le jeu travaille actuellement sur un nouveau mod multijoueur qui fait rêver.

Cela fait déjà un an et demi que The Last of Us Factions, ou plutôt « Online » comme l'a officiellement nommé Naughty Dog, a été annulé. L'annonce a fait l'effet d'un choc chez de nombreux fans qui espéraient beaucoup de cette expérience inédite pour la licence. À défaut de plonger dans ce standalone qui devait drastiquement se différencier du mode multijoueur du premier épisode, certains fans travaillent sur leur propre version.

The Last of Us 2 bientôt jouable en coopération ?

Ça paraissait une idée improbable pour une part du public. Pourtant, il y a bien une scène favorable au multijoueur dans l'univers de The Last of Us. Le mode « Factions » du premier jeu est d'ailleurs toujours actif sur la version Remastered sur PS4. Compte tenu de sa popularité chez les fans, beaucoup espéraient retrouver quelque chose du genre avec le sequel. Le projet a bien été sur les rails pendant un temps, avant son annulation en 2024.

Face à cet abandon chez Naughty Dog, des fans ont repris en main cette idée. Nous l'avons vu tout récemment avec le lancement prochain de l'accès anticipé de Terminal War, un jeu multi largement inspiré de la licence. D'autres, quant à eux, ont profité de l'arrivée de The Last of Us Part 2 sur PC pour déployer des mods qui ont largement valeur de jeu à part entière. Le plus emblématique parmi les moddeurs du jeu n'est autre que Speclizer et il pourrait bien réaliser le rêve de bien des joueurs.

Après avoir implémenté un tas de skin dans les deux épisodes et même déployés plusieurs modes de jeu complet comme « Endure Survival » sur Part I, il travaille actuellement sur un autre projet d'envergure. Cette fois, lui et ses collègues moddeurs sont en train de mettre en place un mode multijoueur coopératif pour The Last of Us 2 Remastered. Pour l'heure, le projet est encore en pleine construction. Tout ne fonctionne pas parfaitement, mais ça avance bien. Régulièrement, il poste de nouvelles vidéos sur ses réseaux sociaux. Si le projet aboutit, il sera ainsi possible de redécouvrir Seattle à deux joueurs, et non simplement accompagné d'une IA. De quoi inspirer Naughty Dog pour l'avenir vous croyez ?