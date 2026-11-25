Laura Bailey, l'interprète d'Abby dans The Last of Us 2, revient sur l'importante vague de harcèlement qu'elle a subie suite à la sortie du jeu et la diffusion de leaks.

Difficile d’évoquer The Last of Us 2 sans repenser à la polémique qui a entouré sa sortie en 2020. Derrière les débats passionnés sur les choix scénaristiques de Naughty Dog qui avaient leaké se cache en réalité une réalité moins glorieuse. Celle d’une campagne de harcèlement particulièrement violente visant notamment Laura Bailey, l'actrice qui prête sa voix à Abby. Plusieurs années après les faits, elle revient sur cette période difficile et pointe notamment du doigt les dites fuites qui ont précédé la sortie du jeu et mené à cette situation.

Note : attention, cet article évoque des scènes clés de The Last of Us 2. Attention aux spoilers si vous ne l'avez toujours pas fait.

Quand The Last of Us 2 a provoqué une vague de harcèlement contre l'une de ses actrices principales

Lors d’une interview accordée à Mythical Kitchen, Laura Bailey estime en effet que TLOU 2 a été « maudit par tellement d'éléments différents ». Et pour cause, avant même que les joueurs ne puissent découvrir l’intégralité de l’aventure, d’importants pans de son histoire avaient été divulgués sur la Toile. Le problème, au-delà de gâcher certains moments poignants de The Last of Us 2, c'est que ces extraits, sortis de leur contexte, ont rapidement alimenté des théories explosives et des interprétations erronées.

« Avec The Last of Us 2, il y a eu des fuites. Personne ne connaissait l’histoire dans son ensemble et tout ce qui avait été divulgué, c’étaient ces scènes horribles », explique l’actrice. Parmi les séquences qui ont particulièrement mis le feu aux poudres, la mort brutale de Joel, tué par Abby avec un club de golf. Une scène très difficile à encaisser pour les fans du premier épisode, mais dont la diffusion prématurée n’a clairement pas arrangé les choses.

Les leaks en question avaient également provoqué une vague de désinformation. La présence d’un personnage transgenre avait notamment été révélée, mais certains internautes affirmaient qu’il s’agissait d’Abby (une femme avec des muscles, vous savez…), alors qu’il s’agissait en réalité de Lev. Ce mélange de spoilers, de raccourcis et de fausses informations a transformé les discussions autour de The Last of Us 2 en véritable « cauchemar en ligne ».

Des menaces de mort également contre sa famille

Le plus terrible reste évidemment ce que Laura Bailey a subi personnellement. L’actrice rappelle en effet avoir reçu des menaces de mort et de viol, tout comme ses parents et son bébé, qui venait alors de naître. « C’était constant. Je savais que le jeu allait provoquer des réactions parce que Joel est adoré et que c’est un personnage extraordinaire, je l’aimais moi aussi. Je savais donc que cela arriverait, mais avec les fuites et la manière dont les choses se sont déroulées, tout a pris une ampleur considérable. », confie Bailey. Si l’actrice a depuis pris ses distances avec les réseaux sociaux, elle précise recevoir beaucoup d’affection et de soutien de la part des joueurs qui apprécient son interprétation d’Abby lors de conventions, ou autres rencontres.

The Last of Us 2 est loin d'être un cas isolé

Le cas The Last of Us 2 et Laura Bailey est particulièrement virulent, mais il est malheureusement loin d’être isolé. Rien que l’année dernière, l’annonce d’Erika Ishii dans le rôle d’Atsu, protagoniste de Ghost of Yotei, avait provoqué une avalanche de réactions hostiles. Une partie des joueurs s’était notamment insurgée en découvrant que l’interprète était une non binaire. S’en était suivie une nouvelle vague de harcèlement à l’encontre de l'acteurice. Même constat du côté d’Assassin’s Creed Shadows, dont plusieurs développeurs ont été pris pour cible à cause de la présence de Yasuke, un samouraï noir. La situation avait pris une ampleur telle qu’Ubisoft et les autorités canadiennes avaient dû mettre en place des mesures de protection pour les employés.

Source : Mythical Kitchen