The Last of Us 2 a beau être un jeu adoré par des millions de joueurs, sa durée de vie tend encore à faire débat, et cet ancien développeur de Naughty Dog a choisi son camp.

Pour des millions de joueurs, The Last of Us 2 s’est incontestablement imposé comme l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années, et même de l’histoire du jeu vidéo dans son ensemble. Aussi adulé que décrié par une partie du public, le dernier titre de Naughty Dog a en effet l’art de ne laisser personne totalement indifférent. Pas même Matt Radford, ex-développeur du studio ayant notamment travaillé sur The Last of Us: Left Behind et Uncharted 4: A Thief’s End, qui partage l’avis de certains joueurs concernant la durée de vie du jeu.

The Last of Us 2, un jeu trop long pour beaucoup de joueurs ?

« J’ai trouvé que The Last of Us 2 était si long… », a-t-il déclaré sans détour au micro de la chaîne Kiwi Talkz, où il a été invité à revenir sur son expérience au sein de chez Naughty Dog. Car à défaut d’avoir travaillé sur le titre, conçu après son départ, Radford n’a pas manqué de le découvrir comme n’importe quel joueur. Et comme beaucoup d’entre nous, le développeur dispose d’un temps de plus en plus limité pour jouer, qui explique pourquoi il a aujourd’hui de plus en plus de mal à apprécier les jeux dont la durée de vie est trop élevée.

« J’ai 38 ans, et je pense qu’il y a quelque chose qui m’intimide dans un GTA 6 ou, disons, un autre The Elder Scrolls », a notamment expliqué l’ex-artiste visuel de Naughty Dog. « Personnellement, je recherche surtout des expériences plus courtes, plus ciblées [et] qui me permettent de passer un très bon moment. C’est sans doute ce qui me passionne le plus ». À l’inverse de The Last of Us 2, il cite alors des jeux comme les premiers Uncharted en guise d’exemple. « J’ai vraiment adoré les premiers Uncharted, quand ils duraient entre 6 et 8 heures », confie Radford.

Un marché saturé où la durée de vie devient un critère clé

Ce faisant, il rejoint ainsi la position d’énormément de joueurs, qui sont nombreux à avoir de plus en plus de mal à suivre la cadence du calendrier de sorties de jeux, qui peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. Et ce mois de septembre 2026 nous l’a encore prouvé en enchaînant des sorties telles que The Blood of Dawnwalker, Marvel’s Wolverine, CONTROL Resonant ou encore Silent Hill Townfall. Des jeux qui, pour certains, sont plus longs que The Last of Us 2, dont la durée de vie moyenne est estimée à 24 heures sur HowLongToBeat.

Quelle est la durée de vie des jeux de Naughty Dog ?

Il s’agit d’ailleurs à ce jour du jeu le plus long de l’histoire de Naughty Dog, qui témoigne de la tendance que prend l’industrie à proposer des titres toujours plus longs avec le temps, y compris pour les expériences de type solo narratives. En voici la preuve avec la durée de vie estimée de l’ensemble des titres du studio, toujours selon les données récoltées par HowLongToBeat :

The Last of Us 2 : 24 heures

24 heures Jak 2 : 16 heures

16 heures Uncharted 4: A Thief’s End : 15 heures

15 heures The Last of Us : 15 heures

15 heures Jak 3 : 11 heures

11 heures Uncharted 2: Among Thieves : 10 heures

10 heures Jak X: Combat Racing : 10 heures

10 heures Jak and Daxter: The Precursor Legacy : 10 heures

10 heures Uncharted 3 : L’Illusion de Drake : 9 heures

9 heures Uncharted: Drake’s Fortune : 8 heures

8 heures Uncharted: The Lost Legacy : 7 heures

7 heures Crash Bandicoot : 6 heures

6 heures Crash Team Racing : 5 heures

5 heures Crash Bandicoot 3: Warped : 5 heures

5 heures Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back : 5 heures

Reste maintenant à savoir si The Last of Us 2 gardera ce record dans le catalogue de Naughty Dog dans les prochaines années, ou si les futures sorties du studio viendront prendre la tête du classement. À commencer par Intergalactic: The Heretic Prophet, qui est d’ores et déjà décrit comme le jeu le plus ambitieux de l’histoire de la compagnie jusqu’à présent. Réponse à compter de 2027.

Sources : Kiwi Talkz, HowLongToBeat