Les fans de The Last of Us, en particulier du deuxième volet, ne pourront pas passer à côté de cet accessoire collector. Les précommandes sont ouvertes, c'est le moment de foncer.

Parmi les licences emblématiques de PlayStation, The Last of Us est une des plus plébiscitées ces dernières années. Entre les jeux et maintenant la série TV produite par HBO, les fans ont de quoi faire. Mais, quand on est fan, on aime aussi se constituer une belle collection. Là encore, la licence ne manque pas de pièces de choix. Le catalogue vient en plus de s'agrandir avec un nouvel indispensable pour les joueuses et joueurs PS5. Cela dit, il va falloir être rapide si vous tenez à en faire l'acquisition.

L'accessoire parfait pour les fans de The Last of Us

Les collectionneurs vont pouvoir se faire plaisir une fois de plus ! Si vous êtes fans de TLOU, alors la nouvelle manette DualSense décorée en honneur à TLOU2 devrait vous faire de l'œil. Dans un coloris noir et blanc, elle arbore plusieurs symboles particulièrement représentatifs du sequel. Au-delà des icônes tirées du jeu, comme la brique, le marteau ou même des illustrations des trophées, trois motifs ressortent : le papillon de nuit venant du tatouage d'Ellie, le logo des Lucioles et celui du WLF.

Voilà un accessoire qui saura accompagner vos parties sur PS5. Vous pourrez même en profiter pour jouer au remaster de The Last of Us Part II sur PC, début avril ! Même si vous êtes plutôt fan de la série HBO, vous comprendrez vite ce que tous ces symboles représentent avec la saison 2. Dès lors, cette DualSense pourrait trouver sa place dans votre collection, même sans être joueur.

Les précommandes de la DualSense The Last of Us viennent tout juste d'ouvrir sur les sites partenaires. Elle y est proposée au prix de 84,99 €, hors frais de port. De plus, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour l'avoir en main. Sa sortie officielle est fixée au 10 avril 2025. Foncez dès maintenant pour être sûr d'avoir votre exemplaire, car c'est une édition limitée et les stocks risquent d'être limités.

Toutes les offres disponibles