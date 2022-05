Des scènes non retenues pour la version finale de The Last of Us Part II ont été dévoilées. Plusieurs séquences qui auraient pu être jouables avec une Ellie énervée et au look différent.

Au cinéma comme dans le jeu vidéo, il arrive régulièrement que du contenu soit supprimé avant la version finale. Et The Last of Us 2 en sait quelque chose. Des séquences inédites viennent de faire surface, quasiment deux ans après la sortie du jeu de Naughty Dog. Attention spoilers !!!!

Entre danse et chasse, les scènes coupées de The Last of Us 2

Le youtuber Speclizer, avec l'aide d'un vidéaste Angel-gbc, a dataminé des séquences qui n'ont pas été retenues dans la version finale de The Last of Us 2. L'une d'elles a d'ailleurs été expliquée par le directeur du jeu Neil Druckmann à Troy Baker, le doubleur de Joel.

L'une des scènes, qui était pratiquement dans la boîte, aurait vu Ellie chasser sans relâche un sanglier pour se nourrir. Mais pas que. En effet, elle aurait eu un besoin irrépressible de tuer l'animal en raison de son stress post-traumatique causé par la mort extrêmement brutale de Joel. Une fois le phacochère abattu froidement, elle aurait entendu les cris d'agonie de Joel lors de sa mort. Alors pourquoi supprimer cela si près du but ? Neil Druckmann invoque des raisons de "rythme et de production".

La scène du bal local, où Ellie et Dina s'embrassent, aurait visiblement dû être interactive. De quelle manière ? On ne sait pas. En revanche, dans la vidéo, le modèle d'Ellie diffère. Elle aurait ainsi eu une coupe de cheveux plus proche que celle qu'elle a à la fin du jeu.

Une exploration de la ville de Jackson

Vraisemblablement, la première version de la ville de Jackson devait offrir une plus grande liberté d'exploration aux joueurs. Un bâtiment aurait fait la jonction vers la rue principale. Finalement, la décision a été prise de condenser ce passage et de ne pas rendre la séquence de la fête jouable. Des suppressions mineures donc. L'année dernière, des joueurs avaient également découvert des détails cachés et nous pouvions voir du gameplay d'une version alpha. Y'a t-il d'autres secrets à dénicher ?

The Last of Us Part II, qui est disponible sur PS5 et PS4, pourrait accueillir son multijoueur Factions en même temps que le remake du premier épisode. Quant à la série HBO Max, elle a récemment témoigné de sa fidélité avec la reproduction d'un moment de TLOU.