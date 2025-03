Naughty Dog et Sony s’attendent à ce que vous ayez envie de retourner dans The Last of Us 2 Remastered après la diffusion de la série et ils ont tout prévu.

Plus que deux petites semaines avant de retrouver Joel et Ellie. La saison 2 de la série The Last of Us sera disponible le 14 avril prochain et elle devrait encore une fois créer l’événement. Les premiers épisodes avaient en effet été un véritable carton, succès qui a ensuite ricoché sur les jeux en eux-mêmes qui ont connu un regain et ont accueilli de nouveaux joueurs. Naturellement, Naughty Dog et Sony comptent bien surfer à nouveau sur cet engouement avec la sortie de The Last of Us 2 sur PC, mais pas que. Les joueuses et joueurs PS5 auront aussi le droit à quelques surprises.

Du nouveau contenu gratuit pour The Last of Us 2

En parallèle de la sortie de TLOU 2 Remastered sur PC, la version PS5 se mettra elle aussi à jour avec du nouveau contenu gratuit. À commencer par le mode Sans Retour, le rogue-lite franchement sympathique qui aura enfin le droit à un peu de nouveautés. Ce sont donc quatre cartes inédites et deux personnages jouables qui seront disponibles : Bill et Marlene du premier jeu. Comme tous les combattants de ce mode de jeu annexe de The Last of Us 2 Remastered, ils auront leur propre gameplay. Le survivaliste sera de type « Passeur », plus résistant que certains de au corps à corps que ses camarades, mais ne pourra pas esquiver en contrepartie. Il disposera également d’un fusil à pompe personnalisé dans les caches de butin et pourra recevoir des récompenses doublées.

La cheffe des Lucioles quant à elle sera de type « Prise de risque » et pourra changer de voie une fois par partie et aura un fusil d’assaut personnalisé et des paris « Tout ou rien ». Avis aux chasseuers, cette mise à jour 2.0.0.6 de The Last of Us 2 Remastered s’accompagnera de trophées inédits. Le patch comprendra d’ailleurs tous les correctifs de bugs apportés par la version PC lors de la sortie de cette dernière ce 3 avril 2025, mais pas que. Une toute nouvelle tenue gratuite sera également disponible très prochainement. Ellie pourra ainsi porter la veste de Jordan d’Intergalatic : The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog. Il conviendra cependant de la débloquer avec les points bonus de The Last of Us 2 Remastered. Une broutille si vous l’avez terminé.







Source : PS Blog