Cinq ans après sa sortie, The Last of Us 2 n’a définitivement pas terminé de faire parler de lui. Bien sûr, la diffusion de la deuxième saison de la série HBO cette année y est sans aucun doute pour beaucoup, au même titre que l’arrivée de la version PC du jeu au mois d’avril. Et le fait est que grâce à cette dernière, nous avons aujourd’hui pu mettre la main sur un nouveau secret caché par Naughty Dog jusqu’à présent. Car contre toute attente, il s’avère que le studio a abandonné bien plus de choses durant la production de The Last of Us 2 qu’il n’a bien voulu nous le dire.

Des animations abandonnées de The Last of Us 2 refont surface

En effet, si vous avez joué à la version Remastered du jeu sortie l’an dernier, alors vous avez probablement d’ores et déjà eu l’occasion de découvrir les fameux niveaux perdus du jeu, restaurés par Naughty Dog pour l’occasion. Des niveaux qui, outre de nouveaux environnements, mettaient aussi en scène une série d’animations abandonnées, en particulier dans le cadre de la séquence se déroulant à Jackson. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le moddeur Speclizer vient tout juste de découvrir que The Last of Us 2 cache encore bien plus de choses.

En farfouillant dans le code de la version PC, ce dernier a en effet découvert la présence de deux animations supplémentaires n’ayant pas été conservées dans la version finale. La première, baptisée « Peek Mode », avait pour objectif de permettre à Ellie de se mettre à couvert derrière un objet afin de jeter un œil furtif aux alentours. Au vu du gameplay et de la caméra en vigueur dans The Last of Us 2, on comprend toutefois aisément pourquoi Naughty Dog a préféré l’abandonner, son utilité étant somme toute relative pour le joueur.

Une mécanique fort prometteuse laissée de côté

La seconde, baptisée « Hold Up », se révèle en revanche beaucoup plus intéressante. Et pour cause, elle permettait aux joueurs de se faufiler derrière un ennemi pour le prendre en otage, avec une série d’options supplémentaires pour l’occasion. Il était par exemple possible de lui faire lever les mains en l’air avant de lui demander de lâcher son arme, mais aussi de le forcer à nous donner quelques ressources ou encore de le faire avancer ou reculer dans la direction de notre choix. De quoi renforcer davantage encore le côté stratégique des combats de The Last of Us 2, donc.

Cette découverte est d’autant plus intéressante que si l’on s’en réfère au code trouvé par Speclizer, Naughty Dog avait visiblement bien avancé sur l’implémentation de cette mécanique. Tellement que plusieurs répliques avaient même été écrites pour l’occasion. « Ne fais rien de stupide », « Mets tes mains où je peux les voir » ou encore « Pas en bruit » en faisaient par exemple partie, au même titre qu’un « Salut conn*rd » bien dans le style d'Ellie. On ignore cependant pourquoi le studio a alors décidé de se débarrasser de cette mécanique fort prometteuse.

Rendez-vous dans l’un des prochains jeux du studio ?

Cela étant, comme on se plait souvent à le dire : dans le jeu vidéo, rien ne se perd, tout se transforme. Ainsi, à défaut d’avoir été incluse dans The Last of Us 2, cette mécanique pourrait bien être amenée à faire son apparition dans un éventuel The Last of Us 3, auquel réfléchit d’ores et déjà Neil Druckmann depuis un long moment. À moins qu’elle ne soit retravaillée en vue d’être intégrée dans Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain titre de Naughty Dog qui mettra en scène une chasseuse de primes au caractère visiblement bien trempé. L’avenir nous le dira.

Source : Speclizer