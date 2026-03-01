Après des années à l'attendre, le jeu ultime Avatar Le Dernier Maître de l'air pourrait-il enfin voir le jour ? Ce serait bien possible, mais sous un tout autre nom.

L'univers d'Avatar Le Dernier Maître de l'air (ATLA, pour les fans) est vaste et plein de potentiel. D'abord né à la télévision sur Nickelodeon, la série qui met en scène un jeune garçon qui apprend à maîtriser les quatre éléments s'est décliné de bien des manières. Le succès est encore bien présent aujourd'hui, pourtant il y a un champ dans lequel il ne parvient pas à briller : le jeu vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, un nouveau RPG des plus prometteurs pourrait bien être le jeu dont rêvent les fans du dessin animé.

Enfin un bon jeu façon Avatar sur consoles et PC ?

D'ordinaire, le nom du studio Pathea Games évoque les expériences cosy, loin de l'action frénétique de la plupart des jeux. De Planet Explorers à My Time at Sandrock, il s'est même fait une belle réputation pour la amateur de simulation de vie et d'exploration. Cependant, il s'apprête à prendre un tournant avec un titre qui résonne plutôt comme une version sombre et vengeresse d'Avatar Le Dernier Maître de l'air.

En effet, en 2023, le studio a créé la surprise. Il présentait alors The God Slayer dans le cadre du PlayStation China Hero Project. Moins de trois ans après, le titre refait surface avec un vrai trailer d'annonce et une démonstration de gameplay éloquente. Dans un monde steampunk et asiatique, Pathea Games nous plonge dans la peau d'un héros qui use des pouvoirs des éléments pour se battre. Un peu comme... Avatar, donc.

Pour resituer l'action, The God Slayer propose d'incarner un Elemancer en quête de vengeance. Proposant un monde ouvert fourni, le titre pourrait bien devenir le RPG dont rêvaient les fans d'Avatar. Il fait s'affronter des factions à coup de techniques apprises d'anciens maîtres. Tout cela dans des chorégraphies inspirées de Jackie Chan et Jet Li, entre autres, qui auraient de quoi faire frémir même les maîtres du feu. D'autant que l'objectif de notre héros est aussi ambitieux que celui d'Aang : ramenez la justice. Pour ce faire, il lui faudra devenir tueur de dieux et mettre fin à leur suprématie.

Si votre cœur bat déjà, The God Slayer devrait arriver à la fin de l'année 2027. On sait également qu'il sortira à la fois sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series X|S. Un titre qui devrait plaire aux fans d'Avatar en attendant le MMO promis de longue date dans l'univers du dessin animé.