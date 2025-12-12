The Forest 3 a profité des Game Awards 2025 pour se montrer et le moins que l'on puisse dire c'est que ça va vous changer, même si ça s'annonce toujours aussi prometteur et flippant.

La cérémonie des Game Awards 2025 était bien évidemment chargée en très grosses annonces, et parmi les très gros jeux, pour certains attendus, quelques surprises sont venues s'y glisser. C'est le cas de The Forest 3 que l'on n'attendait absolument pas et que l'on n'avait même pas reconnu d'ailleurs.

The Forest 3 se montre enfin et s'annonce très différents des précédents

À l'époque, le premier jeu avait frappé très fort en proposant un jeu de survie intense, horrifique et viscéral. Sons of the Forest n'a fait que rendre l'expérience encore plus prenante en ajoutant une foule de nouveautés. Sans crier gare, un troisième jeu vient d'être annoncé aux Game Awards 2025, mais cette fois, on ne l'avait clairement pas reconnu tant il semble différent aux premiers abords. À première vue, le jeu se déroule dans un univers définitivement orienté science-fiction, plus que les précédents en tout cas.

À la suite d'un crash de vaisseau spatial, on se retrouverait échoué au cœur d'un environnement sinistre, envahi par des créatures cauchemardesques qui ne sont pas sans rappeler les horreurs issues de l'univers de Lovecraft. The Forest 3 semble toutefois conserver son ADN avec une atmosphère pesante et horrifique et des monstruosités à la silhouette humaine et d'autres qui semblent désarticulées. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ce nouvel opus, notamment sa date de sortie dont on ne sait absolument rien pour le moment, ni même les plateformes concernées, même si l'on se doute que The Forest 3 sortira sur consoles et PC. Il va donc falloir être encore patient.