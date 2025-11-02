Cela aurait été impensable il y a encore quelques années et pourtant, la compétition fait de nouveau rage entre Capcom et Konami. En effet, alors que le premier se prépare désormais pour la sortie de Resident Evil Requiem, le second vient tout juste de nous offrir l’excellent Silent Hill f, qui ancre définitivement le retour de la franchise dans le paysage vidéoludique. Et à peine vient-il de sortir qu’il semble déjà voué à inspirer les développeurs indépendants, en témoigne ce nouveau jeu d’horreur à mi-chemin entre Resident Evil et Silent Hill f.

Voici The Florist, un nouveau survival-horror à l’ancienne

Développé par Unclear Games, qui signe ainsi son premier titre pour l’occasion, The Florist promet en effet de nous offrir « une expérience classique du survival-horror », vouée à célébrer l’héritage du genre tout en proposant « une conception novatrice, un gameplay intense, des énigmes complexes et des graphismes époustouflants ». Une description sans doute un peu trop généreuse sur les superlatifs, on vous l’accorde, mais qui a néanmoins le mérite d’attirer l’œil de tout bon fan de Resident Evil et Silent Hill qui se respecte.

The Florist nous placera donc aux commandes de Jessica Park, dont l’objectif est de livrer une magnifique composition florale dans la ville de Joycliffe. « Mais ce qui n’aurait dû être qu’une brève visite tourne au chaos lorsqu’une maladie mortelle commence à se propager à travers la ville » nous révèle le studio, dans un rebondissement qui ne surprendra personne. C’est ici qu’intervient alors la comparaison avec Silent Hill f, puisque la maladie en question « provoque une croissance incontrôlable des végétaux, qui se mettent à attaquer les humains et à [les] transformer en monstres ».

Rare survivante de cette tragédie, Jessica devra donc faire tout son possible pour réchapper à ce cauchemar, dont le gameplay se veut notamment très inspiré des premiers Resident Evil et Silent Hill. Plans de caméra fixes, combats et énigmes seront en effet de la partie dans ce « monde qui grandit et change au cours du jeu », mais où l’inventaire de l’héroïne ne sera en revanche pas limité, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour le reste, The Florist nous donne alors rendez-vous dès 2026 sur PS5, PC et Nintendo Switch 2.

