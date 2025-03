Après avoir été un carton de son lancement, et avoir perdu la quasi totalité de ses joueurs en 6 mois, ce gros jeu gratuit va s'arrêter sur PS4 et Xbox One pour peut-être renouer avec le succès.

Le monde des free-to-play peut-être rude et vu la concurrence, il y a forcément de la casse parmi les cartons que sont par exemple Fortnite, League of Legends ou Valorant pour ne citer qu'eux. Néanmoins, il arrive que certains sortent du lot et parviennent à fédérer un grand nombre de joueuses et joueurs très rapidement. Si des débuts en trombe sont une excellente chose pour lancer la machine, encore faut-il durer dans le temps pour éviter que tout ne s'arrête du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs trop tard pour un gros jeu gratuit déjà mis à mort sur PS4 et Xbox One, même pas un an après sa sortie.

La mise à mort de ce jeu gratuit PS4 et Xbox One annoncée

Si vous avez l'habitude de faire votre marché parmi les nombreux jeux gratuits sur consoles et PC, vous connaissez peut-être Warframe. Un free-to-play qui, plus de 12 ans après son lancement, est encore là. Une longévité impressionnante à laquelle son concurrent direct The First Descendant n'aura peut-être pas le droit. Si ce TPS de science-fiction développé par Nexon a rassemblé plus de 10 millions de joueuses et joueurs dans sa première semaine, quelques mois plus tard, l'affluence s'est effondrée. Le nombre d'utilisatrices et utilisateurs a en effet chuté de 96% alors qu'il est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Devant les défis qui attendent l'équipe, et notamment celui de récupérer des joueuses et joueurs, la version PS4 et Xbox One de The First Descendant sera complètement abandonnée le 19 juin 2025. Même pas un an après le lancement donc. Selon les développeurs, « beaucoup d'efforts ont été déployés et des difficultés ont été rencontrées pour maintenir les versions PS4 et Xbox One ». En conséquence, tout sera bientôt terminé à l'aube de la saison 3. « Puisque la saison 3 est une mise à jour de « méga saison » pour nous, nous voulions concentrer notre équipe de développement sur l'augmentation de la satisfaction des joueurs ».

Source : YouTube The First Descendant.