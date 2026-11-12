L'intrigant RPG spatial The Expanse Osiris Reborn, l'autre héritier spirituel de Mass Effect 5 avec EXODUS, a récemment refait parler de lui avec une bande-annonce qui pose bien l'ambiance.

En attendant de connaître sa date de sortie exacte, The Expanse Osiris Reborn a tout fraîchement présenté une nouvelle bande-annonce comme en réponse à la triste annulation de Mass Effect 5. L'occasion pour son studio russe Owlcat Games de nous montrer à nouveau son travail d'adaptation de l'œuvre dont il s'inspire, tant au niveau de son univers que de présenter son gameplay proprement spatial, avec en prime de premiers noms plutôt qualitatifs pour son casting vocal.

Une nouvelle présentation du gameplay de The Expanse Osiris Reborn

À l'occasion des Golden Joystick Awards 2026, une alternative des Game Awards 2026 avant l'heure, organisée par GamesRadar+ et basée sur le vote des joueurs, Owlcat Games a eu droit à une tribune privilégiée pour présenter une nouvelle bande-annonce de The Expanse Osiris Reborn. Celle-ci mettait plus précisément en avant une quête secondaire dans laquelle on accepte d'aider un étranger à enquêter sur une station minière abandonnée.

Cela permet à nouveau de voir les combats dans le vide spatial de The Expanse Osiris Reborn, qui mettent à la fois en avant le respect du matériau original, et surtout une mise en scène qui se veut aussi fidèle que possible à des affrontements dans de telles conditions. Le résultat est plutôt impressionnant tant sur le plan visuel que sonore, malgré une certaine rigidité dans la gestuelle des personnages et leurs expressions faciales, qu'on avait déjà relevé dans notre test de sa bêta fermée.

Quel est le casting actuellement connu pour Osiris Reborn ?

Outre cette nouvelle présentation de son gameplay, et à défaut d'une date de sortie plus précise, The Expanse Osiris Reborn en a aussi profité pour annoncer une partie de son casting :

Alice Himora (Honkai: Star Rail) : version féminine du Capitaine qu'on incarne ;

J. María Dupláa (Plum) : Elian ;

Kerem Erdinc (Emre dans Overwatch) : Zafar ;

Leonie Schliesing (Aurore Cassel dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty) : Polly.

À noter que The Expanse Osiris Reborn ne devrait proposer que l'anglais en guise de langue audio, mais supportera de nombreuses langues pour les sous-titres, dont bien sûr le français.

Source : Owlcat Games sur YouTube