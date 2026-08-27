Après Exodus, c'est autour de The Expanse Osiris Reborn, l'autre héritier spirituel de Mass Effect, de vendre du rêve aux fans de space opera et de l'œuvre originale.

Si Exodus a eu droit à une tribune privilégiée lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2026, avec notamment l'annonce tant attendue de sa date de sortie prévue pour le 7 avril 2027, son concurrent direct en tant qu'héritier spirituel de Mass Effect qu'est The Expanse Osiris Reborn est également présent au salon allemand et a déployé pour le reste du monde une nouvelle bande-annonce qui pose clairement le ton, bien qu'il faudra repasser plus tard pour découvrir sa date de lancement.

The Expanse Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans sa dernière bande-annonce

Après une bêta fermée déployée en avril dernier et accessible à celles et ceux ayant fait l'acquisition du Pack Miller ou de l'édition Collector de The Expanse Osiris Reborn, le RPG spatial d'Owlcat Games a refait parler de lui alors que la Gamescom 2026 bat son plein avec une nouvelle bande-annonce, nom de code « Sous couverture à Ganymède ». Il s'agit d'une courte présentation de gameplay illustrant un chapitre de l'histoire se déroulant donc sur la station Ganymède.

Ce nouveau trailer de The Expanse Osiris Reborn illustre une fois encore la volonté d'Owlcat Games de proposer une ambiance « Hard SF » crédible et réaliste, mais aussi avec la fantaisie qu'on connaît de l'œuvre originale et notamment de la série Amazon Prime avec les fameuses créatures cristallines, qui rappellent très fortement les zombies que créent les Moissonneurs dans la trilogie Mass Effect.

La courte séquence de gameplay de The Expanse Osiris Reborn nous montre ainsi plusieurs phases d'affrontement avec différentes classes et leurs compétences propres, qui rappellent là encore grandement les affrontements des jeux Mass Effect originaux. Comme dans nos impressions de la bêta fermée, certains spectateurs ont d'ailleurs déploré une certaine rigidité dans les déplacements du personnage et dans ses animations.

Une date de sortie qui se laisse encore attendre

Contrairement à Exodus, The Expanse Osiris Reborn n'a malheureusement pas profité de sa dernière bande-annonce en date pour préciser sa date de sortie. On sait toutefois qu'il devrait, comme le titre d'Archetype Entertainment, sortir dans le courant du printemps 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series. Compte tenu d'un lancement encore assez lointain, on peut s'attendre à ce qu'Owlcat Games peaufine sa formule et apporte notamment un peu plus de dynamisme aux animations des personnages. L'avenir nous le dira.

Source : Owlcat Games sur YouTube