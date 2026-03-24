En attendant Mass Effect 5, ne serait-ce que des nouvelles officielles de ce dernier, les fans bavent sur la concurrence, bien plus loquace. Outre le très prometteur Exodus, un autre RPG de science-fiction pourrait bien venir faire son trou et lui, il repose en prime sur une licence riche et déjà bien installée dans le cœur des amateurs de science-fiction. Très attendu, le jeu prépare une grosse annonce et fait monter la mayonnaise en vidéo.

Un action RPG de science-fiction très attendu par les fans de Mass Effect

Son nom, c'est The Expanse Osiris Reborn, un futur RPG qui promet du très lourd pour les amoureux de science-fiction, notamment les orphelins de Mass Effect. BioWare est relativement silencieux et il n'a même pas pleinement dévoilé son poulain, mais ses cousins eux, montrent déjà les crocs. The Expanse Osiris Reborn ne va certainement pas attendre que son grand frère spirituel se réveille, et le jeu nous promet quelque chose d'énorme prochainement. À travers une terrifiante vidéo, qui nous impose une atmosphère chaotique, comme si une terrible menace pesait, se cache en réalité un teasing pour quelque chose de certainement plus joyeux : une annonce.

The Expanse Osiris Reborn sera en effet présent lors du prochain Xbox Partner Preview qui a déjà pris date ce 26 mars 2026 dans la soirée. L'action RPG de Owlcat Games devrait nous dévoiler une nouvelle vidéo durant le show avec, espérons-le, du gameplay ou une présentation plus en profondeur de ce qu'il propose. Il faut dire que le jeu a tout ce qu'il faut pour se mesurer aux plus grands comme Mass Effect. Les fans en sont même persuadés et le jeu leur fait même grandement penser à l'époque où BioWare était à son prime, notamment avec la trilogie Mass Effect. Sur le papier en tout cas, tout est là.

© Owlcat Games.

The Expanse Osiris Reborn promet du très lourd

The Expanse est une licence qui a pris vie dans les romans de James S.A. Corey. Elle a également été adaptée sur petit écran avec une série que vous pouvez facilement retrouver sur Prime Video. Comme Mass Effect, il s'agit de space opera, et le jeu The Expanse Osiris Reborn compte bien mettre les petits plats dans les grands. On nous promet de l'exploration spatiale, une histoire riche, la possibilité de recruter son équipage mais aussi pas mal d'action. Un vaste programme attendu sur Xbox Series, PS5 et PC prochainement, sans date de sortie pour le moment. Peut-être d'ailleurs que ce sera ça la fameuse grande annonce, croisons les doigts.