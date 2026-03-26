Il y a quelques jours, Archetype Entertainment, qui compte de nombreux vétérans de BioWare ayant travaillé sur la légendaire trilogie Mass Effect, nous dévoilait du nouveau gameplay du très intrigant Exodus. Ce 26 mars 2026, à l'occasion d'un nouveau Xbox Partner Preview, c'est au tour d'Owlcat Games, un studio très réputé pour créer des RPG profonds, de nous mettre des étoiles plein les yeux avec The Expanse Osiris Reborn. Et autant dire que les férus de RPG spatial vont encore voyager avec ce titre tout aussi prometteur en attenant un a priori très lointain Mass Effect 5.

Une nouvelle présentation expansive pour The Expanse Osiris Reborn, un autre héritier spirituel de Mass Effect

Jusqu'à présent, on connaissait surtout Owlcat Games pour ses C-RPG particulièrement profonds, complexes et extrêmement verbeux tels que Pathfinder Wrath of the Righteous ou Warhammer 40,000 Rogue Trader, qui s'inspirent clairement de canons « old-school » du genre comme les Baldur's Gate de BioWare. The Expanse Osiris Reborn est une entreprise autrement plus ambitieuse pour le petit studio, puisqu'on parle ici d'un RPG à la troisième personne avec des graphismes de pointe et un gameplay bien plus porté sur l'action, au lieu de leurs traditionnels jeux en vue isométrique à l'ancienne avec un gameplay tactique.

À bien des égards, The Expanse Osiris Reborn s'inspire donc clairement de Mass Effect, mais dans l'univers littéraire éponyme, également magistralement adapté en série sur Prime Video. Comme la mythique saga spatiale de BioWare, le titre de Owlcat Games va mettre une énorme emphase sur nos choix pour façonner l'histoire et nos relations avec notre équipage, qui pourra autant compter des ceinturiens, la « classe ouvrière » de cet univers que des répresentants de la « noblesse terrienne » ou de la « caste guerrière martienne ».

Une présentation prometteuse avec une surprise avant sa sortie

L'influence de Mass Effect se voit aussi dans la jouabilité de The Expanse Osiris Reborn, avec une caméra à la troisième personne, alors qu'on contrôle uniquement notre avatar, et qu'on peut donner des ordres simples à nos coéquipiers. En revanche, Owlcat Games frappe un grand coup déjà visuellement avec un jeu qui met des étoiles dans les yeux, et aussi une mise en scène percutante. Enfin, le titre respecte la saga littéraire « hard-SF » dont il s'inspire en présentant des situations dans l'espace aussi immersives que possible.

Owlcat voit très grand pour The Expanse Osiris Reborn, sa forme de lettre d'amour à Mass Effect, et ça donne fortement envie d'y jouer lorsqu'il sortira courant du printemps 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais se laissera aussi essayer en avance via une bêta fermée qui débutera le 22 avril 2026, à condition de faire l'acquisition du Pack Miller ou de l'édition Collector du jeu sur son site officiel.

Sources : Xbox Wire ; Owlcat Games