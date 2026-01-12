En attendant d’avoir des nouvelles de Mass Effect 5, The Expanse: Osiris Reborn nous met des étoiles plein les yeux tandis que les développeurs nous parlent du jeu.

La semaine dernière, la première conférence de l’année était diffusée avec le New Game+ Showcase qui, malheureusement, aura eu bien du mal à convaincre le public en raison de son rythme. Néanmoins, cela nous aura tout de même permis d’en apprendre davantage sur de nombreux titres, tels que The Division 3, Aphelion ou Starfinder Afterlight par exemple. Et il s’avère d’ailleurs que ce dernier n’était pas le seul gros RPG présent au cours de la soirée, qui a également vu le très prometteur The Expanse: Osiris Reborn bénéficier d’une belle mise en lumière.

The Expanse Osiris Reborn nous met des étoiles plein les yeux

En effet, le titre d’Owlcat Games a eu droit à un segment de près de cinquante minutes, au cours duquel Leonid Rastorguev et Yuliya Chernenko, respectivement directeur et productrice du game design, ont eu l’occasion de s’exprimer en long, en large et en travers sur le jeu. L’occasion alors pour nous d’en apprendre davantage sur les objectifs du studio, qui ne manque définitivement pas d’ambition avec The Expanse. Il suffit d’ailleurs de regarder la liste des titres dont il souhaite s’inspirer pour s’en rendre compte.

Car de Mass Effect à Final Fantasy, en passant par The Last of Us, Persona ou encore Gears of War, il est clair que les créateurs du jeu ont essayé de tirer le meilleur de certaines des plus grandes œuvres du jeu vidéo. Il en ressortira alors une expérience d’environ 30 à 40h de durée de vie qui, comme tout bon RPG, sera bardée de choix à faire pour le joueur. Et si The Expanse se gardera bien de l’en avertir le moment venu, les conséquences pourront parfois être perçues de façon très nette, tant sur les environnements que sur les personnages.

D’ailleurs, Owlcat Games nous promet d’ores et déjà un récit profond, où chaque compagnon possède son background avec ses propres factions, ses combats personnels et ses objectifs dédiés. Libre au joueur d’y prendre part ou non, avec toutes les conséquences – bonnes ou mauvaises – que cela peut impliquer. Car si des romances seront bel et bien possibles dans The Expanse, il sera aussi possible de voir nos compagnons désapprouver nos décisions, ou perdre la vie au cours de l’aventure.

L’un des futurs RPG les plus prometteurs ?

Bien sûr, le titre d’Owlcat Games ne sera pas non plus en reste côté gameplay. Outre un créateur de personnages visiblement plutôt poussé, le studio promet également une certaine flexibilité dans la prise en main. Car en dépit de la présence de certains pré-réglages liés aux classes de personnages, les joueurs sont tout de même encouragés à tester différentes armes, compétences et autres gadgets avant de prendre leur décision finale. Après quoi, The Expanse vous invitera toutefois à vous y tenir.

Pour finir, Rastorguev et Chernenko semblent annoncer une expérience « plus terre-à-terre » que beaucoup de RPG du genre, avec une utilisation visiblement plus réaliste de la technologie, des armes, des vaisseaux ou encore des voyages spatiaux. Cela n’empêchera toutefois pas les joueurs d’avoir beaucoup de choses à explorer, ni même de pouvoir se livrer à plusieurs activités sur les différentes planètes. Bref, beaucoup de promesses intéressantes donc, qui confirment que The Expanse est un jeu à surveiller de près malgré l’absence de fenêtre de sortie.

Source : New Game+ Showcase