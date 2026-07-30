Plusieurs vétérans de BioWare tournent la page sur Mass Effect et Dragon Age en dévoilant leur nouveau projet chez Studio Reset. Et pour le coup, ils changent carrément d'ambiance avec The Eventide. Loin du jeu de rôle spatial ou de l'aventure médiévale, l'équipe s'attaque à un jeu bien plus proche de X-Files que ce qu'on lui a connu auparavant. Une belle surprise à surveiller sur PC ?

The Eventide, le jeu d'enquête paranormale des vétérans de Mass Effect

Avis aux fans de point and click, de jeux narratifs à choix et de surnaturel ! D'anciens développeurs de BioWare désormais réunis chez Studio Reset viennent de lever le voile sur un jeu on ne peut plus énigmatique. C'est même peu de le dire. The Eventide s'annonce comme un jeu d'enquête au croisement de The Case of the Golden Idol et The Medium.

Dans The Eventide, apprêtez-vous à incarner les membres d'une unité secrète au sein de l'agence qui donne son titre au jeu. Votre spécialité est ici l'étude des phénomènes paranormaux. Vous aurez donc pour mission d'enquêter sur des événements étranges afin de préserver la population avant que les affaires n'éclatent au grand jour. L'expérience reposera ainsi sur des mécaniques prometteuse :

Enquêtes paranormales scénarisées

Exploration d'environnements à la recherche d'indices

Déductions et choix qui influencent le déroulé des missions

Interventions face aux phénomènes paranormaux

Même si nous sommes loin d'un RPG massif à la Mass Effect, les vétérans de BioWare devraient mettre à profit leur savoir-faire narratif dans The Eventide. En enquêtant sur des situations étranges et des créatures mystérieuses, on peut déjà s'attendre à une histoire à la X-Files. Une perspective d'autant plus alléchante dans le cadre de cette métropole canadienne illuminée de néons pour atmosphère digne des films noirs.

Quand sortira le premier jeu de Studio Reset ?

Pour l'instant, Studio Reset n'a pas encore donné de date de sortie pour The Eventide. Nous savons seulement que le jeu est prévu sur PC. Vous pouvez d'ailleurs l'ajouter dès à présent à votre liste de souhaits sur Steam. Nous ignorons encore si les anciens de BioWare prévoient des portages sur console. En tout cas, c'est un titre que nous garderons à l'œil.