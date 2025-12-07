Skyblivion prend encore un peu de recul. Le gigantesque remake d’Oblivion, porté depuis des années par une équipe de bénévoles, ne sera pas prêt pour 2025

The Elder Scrolls Skyblivion, l'autre remaster d'Oblivion, ne sortira finalement pas en 2025. L’équipe vient de l’annoncer dans une nouvelle vidéo, et la nouvelle était presque inévitable. Le projet avance, oui, mais il reste encore trop de pièces à assembler pour boucler l’année. Résultat : la sortie glisse en 2026. C’est un petit coup dur pour les fans de Skyrim, mais pas vraiment une surprise pour un projet aussi massif… et entièrement bénévole.

Skyblivion, le remaster de The Elder Scrolls 4 avance bien

Malgré ce report, Skyblivion progresse vite. Le monde de Cyrodiil, par exemple, est quasiment complet dans Skyrim. La carte, longtemps difficile à intégrer, est désormais finalisée dans toutes ses régions, jusqu’aux Deadlands. Mieux encore, une version interactive est disponible en ligne. C’est un excellent aperçu du résultat, et un premier signe que le projet prend forme. Les donjons liés aux quêtes sont eux aussi prêts. Ils ont été remodelés, enrichis de nouveaux boss et de récompenses inédites. Seule une poignée de donjons aléatoires reste inachevée. Pour les intérieurs, tout avance bien : maisons, auberges, châteaux… presque tout est prêt. Seule la Cité impériale pose encore problème dans The Elder Scrolls Skyrim.

La Cité impériale, le dernier gros morceau

C’est un chantier majeur. Tant que ses districts ne sont pas terminés, une partie des quêtes reste bloquée dans The Elder Scrolls Skyrim. L’équipe vise la fin du premier trimestre 2026 pour tout finaliser, puis enchaîner sur une longue phase de tests. Les autres villes, de Bravil à Skingrad, sont déjà en place. La route est donc tracée, mais il reste du travail. Du côté des systèmes de jeu, les bases devraient être prêtes fin 2025. Alchimie, sorts, artisanat, perks… tout avance. L’interface, elle, se rapproche de celle de The Elder Scrolls Skyrim, plus simple et plus lisible. Une version plus esthétique pourrait arriver plus tard, mais ce n’est pas la priorité.

L’équipe prépare aussi une grande cinématique finale avec Akatosh et Mehrunes Dagon. Elle est confiée à des animateurs professionnels, mais manque encore de spécialistes pour le rendu ou les effets spéciaux. Les volontaires sont donc invités à rejoindre l’aventure. C’est l’une des séquences les plus ambitieuses du projet.