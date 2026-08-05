Les nouvelles chez Xbox n’ont peut-être pas forcément été très réjouissantes ces dernières semaines, mais du côté de Bethesda, en revanche, les joueurs ont été plutôt gâtés. Car même si l’éditeur n’a pas été épargné par la situation qui touche sa maison-mère, tout cela fut surtout l’occasion pour lui de donner des nouvelles de ses futurs projets, dont The Elder Scrolls 6. Mais autant vous prévenir tout de suite : si vous espériez que les rumeurs faisant état d’un autre jeu en développement pour la licence sont vraies, vous allez être très déçus.

Non, aucun autre jeu The Elder Scrolls n'est en développement

Et pour cause, le point de départ – malgré lui – de cette information, à savoir Griffin DeClaire, a désormais confirmé qu’il s’agit juste d’un énorme malentendu. Depuis la semaine dernière, de nombreux fans de la franchise attribuaient en effet à ce dernier, malheureusement victime des récents licenciements chez Xbox, l’annonce d’un second jeu The Elder Scrolls en développement chez Bethesda. La raison ? Une simple ligne sur son profil LinkedIn révélant qu’il avait eu l’occasion de travailler sur « un jeu Elder Scrolls non sorti ».

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Sachant qu’il n’est plus un secret depuis longtemps que le studio travaille sur The Elder Scrolls 6, beaucoup ont donc pris le fait que DeClaire ne mentionne pas explicitement ce dernier comme la confirmation qu’il parlerait ici d’un autre jeu, potentiellement encore non annoncé. Ce qui n’est absolument pas le cas, comme l’ex-développeur a depuis pu le confirmer auprès du média FRVR. « Pour clarifier les choses, ce post concerne The Elder Scrolls 6. Je travaillais in-engine tous les jours sur [ce dernier] avant d’être licencié », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « C’est vraiment dommage, j’adorais ce travail et je me réjouissais de voir la réaction des fans ». Inutile de continuer à espérer qu’un second jeu The Elder Scrolls soit en développement chez Bethesda donc, car tout porte à croire que le studio est pleinement concentré sur le sixième volet actuellement. En tout cas pour autant que nous le sachions. Mais avec d’autres projets tels que Fallout 5, qui est entré en pré-production, et le suivi de Fallout 76, nul doute que le studio a déjà fort à faire. Sans doute trop pour se lancer dans un autre jeu.

Source : FRVR