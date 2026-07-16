Le « bain de sang » se poursuit du côté de chez Xbox, qui vient d’annoncer une nouvelle vague de licenciements chez ZeniMax Online Studios, créateurs de The Elder Scrolls Online.

Vous pensiez que la tempête Xbox était terminée ? Détrompez-vous. Ces derniers jours, de nombreux studios ont subi de plein fouet la grande restructuration mise en place par Asha Sharma, dont l’objectif est de remettre la compagnie sur les rails après de nombreux échecs ces dernières années. Obsidian Entertainment, id Software, Bethesda, les dégâts ont déjà été nombreux, et ils se poursuivent aujourd’hui avec les créateurs de The Elder Scrolls Online, qui viennent tout juste de perdre certains de leurs dirigeants.

L’équipe de The Elder Scrolls Online perd ses dirigeants

Comme révélé par Stephen Totilo, journaliste chez Game File, dans un nouveau rapport, plusieurs dirigeants de ZeniMax Online Studios ont vu leur poste être supprimé dans le cadre du grand reset en cours chez Xbox, ce qui entraînera prochainement leur départ de la compagnie. Parmi les personnes touchées se trouvent notamment :

Joe Burba, actuel président du studio en poste depuis un an

Rich Lambert, directeur de The Elder Scrolls Online

Susan Kath, productrice exécutive du jeu

Ala Diaz, directrice de production

Tous auraient aujourd’hui informé les autres employés de leur départ, en confirmant au passage qu’une nouvelle équipe de direction composée de plusieurs collaborateurs chevronnés sera prochainement mise en place. En attendant, ils resteront alors à leur poste, le temps d’assurer la transition qui pourrait prendre plusieurs mois avant d'être effective.

Toujours selon Totilo, Josh Henderson, ancien responsable des opérations commerciales de ZeniMax Online, et Nick Giacomini, promu au poste de directeur de The Elder Scrolls Online l’an dernier, auraient d’ores et déjà été choisis pour prendre la tête du studio. Ils travailleront donc main dans la main avec les futurs sortants dans les mois à venir.

Le studio se veut rassurant, mais l’avenir du jeu inquiète

Naturellement, à l’instar de ce qui a pu se produire au sein des autres studios Xbox dernièrement, les équipes se veulent aujourd’hui aussi rassurantes que possible auprès des joueurs, notamment concernant l’avenir de The Elder Scrolls Online. Mais entre la communication d’entreprise et le discours des principaux concernés, il y a souvent un monde.

Et à en croire Morgan Goin, l’une des conceptrices du jeu ayant aujourd’hui la chance d’être encore en poste, il sera impossible pour ZeniMax Online d’assurer le suivi initialement prévu pour le jeu. « Nous ne pourrons plus publier autant de contenu au même rythme qu’avant… ni même nous en approcher », a-t-elle en effet assuré au micro de la BBC.

Qu’adviendra-t-il de la feuille de route partagée par le studio pour les semaines et les mois à venir ? Difficile à dire pour le moment. Mais en tout cas, une chose est sûre : l’équipe de ZeniMax Online a tenu à « réaffirmer [son] engagement envers The Elder Scrolls Online », qui a récemment lancé sa première saison, « Le retour de la Guilde des Voleurs », aux côtés d’autres événements.

Sources : Game File, BBC, ZeniMax Online Studios