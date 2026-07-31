Malgré la récente et lourde perte de 200 développeurs, le plus gros jeux The Elder Scrolls a bien l'intention de gâter ses joueurs pendant encore de longues années.

Parmi les studios qui ont le plus souffert du sanglant « Reset » de Xbox ce 6 juillet 2026, on trouve Zenimax Online, à qui l'on doit notamment The Elder Scrolls Online, et qui a officiellement perdu 200 employés dans le cadre de la restructuration majeure de la branche gaming de Microsoft. Dans une lettre à la communauté, l'équipe restante a toutefois tenu à rassurer ses joueurs en disant que leur MMO phare « est bien là pour rester », en promettant une feuille de route bien chargée pour l'avenir.

Une vision optimiste de l'avenir pour The Elder Scrolls Online malgré les récents licenciements ?

Dans une récente lettre à la communauté partagée sur le compte X.com officiel de The Elder Scrolls Online, Nick Giacomini, le nouveau directeur du MMO de Zenimax Online (Rich Lambert, l'ancien directeur depuis des années faisant partie des 200 licenciements) a donc voulu faire comme Bethesda avec son long communiqué en tâchant de rassurer les joueurs, malgré « un nombre de changements organisationnels et le départ de nombreux collègues qui ont contribué à donner vie au jeu ».

Via des témoignages anonymes, beaucoup en interne auraient partagé de profondes craintes que des licenciements aussi massifs risquent de sérieusement impacter le développement et le suivi de The Elder Scrolls Online. À en croire son nouveau directeur, le MMO aurait au contraire un futur radieux, en partie grâce à « un nouveau chapitre de collaboration avec Bethesda, avec lequel nous allons travailler main dans la main sur l'ensemble de la licence. Nous avons ainsi de nouvelles opportunités de partager des idées, d'aligner nos efforts et de créer de meilleures expériences pour les joueurs et l'avenir de The Elder Scrolls Online ».

© Zenimax Online

Une feuille de route retardée, mais toujours en place et même plus ambitieuse que jamais ?

Alors que Bethesda, qui a également eu son lot de licenciements, est déjà accaparé par un The Elder Scrolls 6 qu'on a plus jamais revu huit ans après son annonce, le suivi de Starfield et de nouveaux projets Fallout dans les cartons, difficile toutefois de voir comment leur collaboration pourra permettre en plus de tout cela d'assurer un bon suivi du MMO. Son directeur précise justement dans sa lettre que, compte tenu d'effectifs réduits, la feuille de route prévue devra fatalement essuyer des retards.

« Compte tenu des récents changements au sein de notre studio, tenter de respecter les délais annoncés précédemment reviendrait à sacrifier la qualité que vous méritez ». Pour l'horizon 2027 de The Elder Scrolls Online, Nick Giacomini promet enfin « de nouvelles expériences encore jamais vues dans Skyrim » et que le studio va « continuer de développer des expériences amusantes et gratifiantes et trouver de nouvelles façons de fournir aux joueurs des fonctionnalités et contenus visant à garder l'aventure fraîche ». L'avenir nous dira s'il sera en mesure de tenir d'aussi ambitieuses promesses.

Source : The Elder Scrolls Online sur X.com