The Elder Scrolls Online semble plus vivant que jamais et dévoile un nouveau contenu sous forme d' extension.

Lancé en 2014, The Elder Scrolls Online continue tranquillement son petit bonhomme de chemin dans le monde des MMO. L'occasion pour le studio ZeniMax Online Studios, branche de Bethesda de dévoiler Necrom. En effet, attendue depuis longtemps, l’histoire ramènera les joueurs à Morrowind et leur permettra d’explorer des lieux qu’ils n’ont plus vus dans The Elder Scrolls depuis 1994.

The Elder Scrolls Online Necrom pour juin

Le Chapitre qui est baptisé Necrom est en fait une extension qui proposera pas moins de 30 heures de contenu narratif inédit, qui mèneront les joueurs dans deux nouvelles zones dans l’est de Morrowind, avec l'ajout de deux nouveaux compagnons. En plus de ces nouvelles zones, Necrom proposera aussi une des fonctionnalités très demandée par la communauté à savoir une nouvelle classe jouable, l’Arcaniste. L’Arcaniste est la septième classe jouable du MMORPG et elle proposera de nouvelles compétences et des mécaniques inspirées de l’un des princes Daedra d’Oblivion. Le tout est prévu pour sortir sur PC/Mac le 5 juin 2023, puis sur Xbox et PlayStation le 20 juin 2023.

Mais en attendant, Bethesda pense à vous et proposera dès le mois de mars 2023 le contenu Scribes of Fate. Un pack téléchargeable qui proposera deux nouveaux donjons PvE pour quatre joueurs. Les joueurs affronteront en l'occurrence les acolytes pervertis des Scribes de Mora dans les Salles du Scribe ou lutteront contre la magie temporelle de Bal Sunnar. Et c'est pour très bientôt puisque ça sera déployé le 13 mars 2023 sur PC/Mac, et le 28 mars 2023 sur Xbox et PlayStation.

Elle est pas belle la vie ? L'année 2023 s'annonce radieuse pour The Elder Scrolls Online et sa communauté. De quoi patienter jusqu'à The Elder Scrolls VI.