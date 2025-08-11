Il vous reste encore un peu de temps pour tester cette énorme jeu gratuit de la légendaire licence The Elder Scrolls, dernière chance avant qu'il soit trop tard.

Ce week-end se tenait la QuakeCon 2025, l'événement permettant de mettre en avant les licences les plus connues de Bethesda. Parmi celles mises en avant, nous avions notamment The Elder Scrolls, et notamment TESO, son gargantuesque MMO. C'est justement l'offre qui nous intéresse ici, puisqu'il est actuellement possible de l'essayer gratuitement sur de nombreuses plateformes. Attention toutefois, cette offre va très bientôt arriver à expiration. Voici donc comment profiter de ce billet gratuit vers Tamriel avant la fin du temps imparti.

Dernier rappel pour un voyage gratuit dans The Elder Scrolls Online

Bethesda a ainsi profité de la QuakeCon 2025 pour faire essayer gratuitement The Elder Scrolls Online sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Jusqu'au 12 août 2025, soit demain dernier délai, vous pouvez donc profiter sans bourse délier de ce MMO qui parvient à tirer la dragée haute aux mastodontes du genre que sont Final Fantasy XIV ou World of Warcraft. Sorti il y a maintenant 10 ans, il a permis aux fans de la licence légendaire originale de se rassembler dans tout Tamriel.

Rien qu'avec le jeu de base, nous avons en effet la possibilité de visiter tous les lieux iconiques des précédents jeux, et même explorer des zones encore jamais vues dans les opus canoniques. Le MMO n'a fait que grandir de manière exponentielle au fil des années, notamment grâce à une vingtaine de DLC et extensions. Le titre a également eu droit à un regain d'intérêt grâce à une version « next-gen » à destination des PS5 et Xbox Series. TESO de son petit nom ne cesse donc de grandir, et se veut un excellent moyen de patienter pour l'extrêmement attendu The Elder Scrolls 6 à venir, en somme.

Comment profiter de l'offre d'essai gratuit de TESO tant qu'il est temps

Pour profiter de cette offre d'essai gratuit de The Elder Scrolls Online, rendez-vous sur la page dédiée sur le site officiel du jeu via le bouton ci-dessous. De là, celle-ci vous invite à sélectionner votre plateforme pour activer ledit essai. Vous avez donc ici le choix entre PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En sélectionnant votre plateforme, le site opèrera un renvoi vers le magasin approprié. À noter que, sur les consoles PlayStation et Xbox, un abonnement correspondant est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités en ligne, absolument indispensables pour un MMO.

Quoi qu'il en soit, The Elder Scrolls Online se laisse encore approcher gratuitement jusqu'au 12 août 2025. Si jamais l'expérience s'est montrée concluante, vous pourrez continuer l'aventure là où vous l'avez laissée, mais il faudra fatalement cette fois passer à la caisse. À vous donc de voir si le jeu en vaut la chandelle après l'avoir essayé sur plateforme qui a votre préférence.

Source : Site officiel de The Elder Scrolls Online