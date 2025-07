The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered passe ainsi, presque tout pile un mois après sa précédente mise à jour, en version 1.2, qui intègre de nombreux éléments salutaires pour la revisite par Virtuos sous Unreal Engine 5 du vénérable titre de Bethesda. À noter toutefois qu'elle n'est actuellement disponible qu'en beta sur Steam, mais ne devrait pas tarder à arriver sur le reste des plateformes concernées.

Nouvelle étape majeure dans le voyage de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Sorti fin avril dernier via un « shadowdrop » plus vraiment secret, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered était au départ une bien belle manière de (re)découvrir le monde enchanteur de Cyrodiil via une belle cure de jouvence grâce à l'Unreal Engine 5, avec quelques petits ajustements de gameplay bienvenus. Sous cette peinture toute neuve, on retrouve toutefois bien le titre original sorti il y a presque 20 ans, dans ses bons comme mauvais aspects.

Parmi les mauvais aspects, des bugs qu'on retrouve encore dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, ainsi que des problèmes de performance. La mise à jour 1.2 majeure qui nous intéresse ici vient justement corriger une foultitude de ces soucis engendrés certainement par les forces de Merhunes Dagon. Elle ajoute également une nouvelle fonctionnalité au Remaster, sous la forme d'un niveau de difficulté supplémentaire : Voyageur, ou « Journeyman » en langue impériale, qui vient se caler entre les niveaux de difficulté Adepte et Expert. Vous trouverez ci-dessous tous les apports de la mise à jour 1.2 de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered.

Notes de la mise à jour majeure 1.2 de The Elder Scrolls 4 Remastered

Modification des paramètres

Nous avons ajouté des paramètres de difficulté supplémentaires pour permettre aux joueurs d'affiner leurs dégâts de combat (joueur et ennemi). Les joueurs peuvent désormais choisir entre « Novice », « Apprenti », « Voyageur », « Expert » et « Maître » dans le menu de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Nous espérons que le paramètre « Voyageur » permettra de donner un pont aux joueurs entre les niveaux « Adepte » et « Expert ».

Interface utilisateur

Correction de la disparition des marqueurs de carte

Correction de la ponctuation manquante dans le texte en chinois simplifié

Correction du bouton « Tout activer » sur l'écran de la carte pour qu'il fonctionne comme un « Maintenir »

Divers correctifs apportés au texte localisé

Correction de problèmes de manette dans le menu de création de sorts

Correction d'un recadrage incorrect des menus en 1280×1024

Correction de la posture incorrecte du joueur dans le menu d'inventaire après un voyage rapide

Correction de la réaffectation des touches pour le crochetage

Correction de la non-mise à jour des raccourcis clavier en AZERTY

Correction du verrouillage logiciel avec la manette dans le menu d'enchantement

Correction de la non-mise à jour des statistiques lors de l'équipement d'objets enchantés

Correction d'un bug d'apparence de personnage à la fermeture du menu d'inventaire

Crashes dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Correction de plantages pouvant survenir lors d'un combat contre Jyggalag

Correction de plantages lors de l'élimination d'un PNJ paralysé avec une flèche

Correction de plantages lors de la paralysie d'un PNJ déjà paralysé

Correction de plantages dans le menu de création de sorts lors de la suppression et de l'application rapides d'effets

Correction de divers plantages du GPU

Correction de plantages pouvant survenir lors des sauvegardes automatiques

Audio

Correction des effets sonores sous-marins persistants après la sortie de l'eau

Correction des effets sonores d'ambiance manquants dans Shivering Isles, le DLC de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Quêtes

Correction des PNJ flottant après avoir été renversés pendant la quête « Prieuré des Neuf »

Correction des plantages à l'entrée de la Mine inondée pendant la quête « Justice finale »

Correction du cheminement de Shaleez dans la Mine inondée pendant la quête « Justice finale »

Correction des plantages à l'ouverture de la Porte vers la Frange pendant la quête « Reprendre la Frange »

Correction des mages se chargeant sans vêtements à Fort Ontus pendant la quête « L'Amulette du Nécromancien »

Correction des problèmes de cheminement des PNJ dans les Jardins de Chair et d'Os pendant la quête « Aux confins de la folie »

Correction des effets visuels manquants lors de la fermeture de la Grande Porte

Correction de l'animation faciale manquante d'Ilav Dralgoner pendant la quête « Gagner du temps »

Correction du discours de Sir Thredet pendant la quête « Umaril le Déplumé »

Correction des problèmes de cheminement des PNJ pendant la quête « Appâter le piège »

Correction des cristaux d'obélisque apparaissant déconnectés pendant « Appâter le Quête « Piège »

Correction d'un crash à la fin de la quête « À travers un cauchemar, sombrement »

Correction d'un mur qui s'effondrait à Malada pendant la quête « Rien que vous ne puissiez posséder »

Correction d'un mauvais alignement de la nourriture lors du dîner du château de Leyawiin, salle du comté, pendant la quête « Sanguine »

Correction d'un problème de visibilité des fantômes pendant « Les fantômes de Vitharn »

Correction d'une cinématique qui ne se déclenchait pas pendant « Allumer les feux du dragon »

Correction de textures manquantes au campement de Cropsford après avoir terminé « Problème de gobelins »

Performances dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Correction de la baisse de fréquence d'images dans le Creux du Maudit

Correction de la baisse de fréquence d'images dans les Grottes du Rocher Noir

Correction de la baisse de fréquence d'images entre Skingrad et le Château de Skingrad

Correction de la baisse de fréquence d'images au sud de la cour du Château de Bravil

Réduction de la fréquence des saccades dans le monde ouvert.

Améliorations générales de la durée d'image dans de nombreux lieux.

Optimisation de la mise à jour des accessoires des personnages.

Optimisation du rendu des volumes d'eau dans le monde ouvert.

Optimisation des mises à jour des ombres et lumières dans plusieurs repaires.

Optimisation des effets et du rendu des particules de la cascade.

Optimisation du système météo.

Optimisation du système d'animation des personnages.

