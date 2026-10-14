Le mois dernier, les joueurs recevaient Nintendo Switch 2 recevaient une mise à jour pour The Elder Scrolls Oblivion Remastered, et en voici une nouvelle uniquement pour eux.

Tandis que les versions PC, PS5 et Xbox Series de The Elder Scrolls Oblivion Remastered n'ont plus reçu de mise à jour depuis de longs mois, au grand dam de leurs joueurs, son portage sur Nintendo Switch 2 sorti en août dernier a bénéficié d'une attention particulière avec un patch conséquent le mois dernier. Comme toujours, cela a toutefois eu des effets secondaires et introduit d'autres bugs, qu'un correctif tout fraîchement sorti vient tenter de résoudre, mais une fois encore seulement sur la console hybride du géant japonais.

Qu'apporte la nouvelle mise à jour de la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered ?

La précédente mise à jour de la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered, numéro 1.1, a pour rappel apporté de nombreux correctifs au niveau du gameplay, des visuels, et résolu plusieurs problèmes de plantage. Malheureusement, comme la plupart des patchs, cela a aussi fait venir de nouveaux bugs, dont un particulièrement gênant qui faisait que le RPG en monde ouvert de Bethesda boosté à l'Unreal Engine 5 apparaissait pire qu'auparavant.

De nombreux joueurs qui ont essayé la mise à jour de la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered ont effet rapporté un rendu globalement flou ou des effets de rémanence (ghosting) quand des personnages ou objets se déplaçaient. C'est justement ce que vient corriger le nouveau correctif fraîchement déployé sur ce portage de la version Switch 2 du Remaster, ni plus ni moins.

« Dans une mise à jour déployée le 13 octobre 2026 sur la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered , nous avons corrigé un problème qui entraînait, pour certains joueurs, un flou d'image accru, un effet de rémanence (ghosting) et une qualité visuelle réduite après l'installation de la mise à jour 1.1 » indique un message sur le site d'assistance officiel de Bethesda.

La mise à jour du portage Switch 2 a-t-elle eu l'effet escompté ?

D'après des joueurs ayant téléchargé la nouvelle mise à jour et qui ont partagé leur expérience notamment sur Reddit, The Elder Scrolls Oblivion Remastered est effectivement nettement plus beau sur Switch 2 depuis l'introduction du correctif et retrouve un aspect proche de celui qu'il avait avant les bugs fâcheux introduits dans le patch de septembre. Certains vont même jusqu'à suggérer que le portage tourne encore mieux qu'auparavant, bien que ce petit correctif ne cible à aucun moment les performances.

Ceci étant dit, cette mise à jour de The Elder Scrolls Oblivion Remastered s'avère finalement plus volumineuse que ce qu'on pourrait attendre au vu des ajustements qu'il apporte. Ce qui amène à se demander ce que Bethesda et Virtuos ont bien pu faire en septembre pour provoquer ces problèmes visuels.

Sources : Bethesda ; Reddit