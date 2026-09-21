Après des longs mois de silence pesant à ce propos, The Elder Scrolls Oblivion Remastered reçoit enfin une mise à jour, mais malheureusement pas pour tous les joueurs.

Plus d'un an et demi après sa sortie sous la forme du « shadowdrop » le moins secret de l'univers, The Elder Scrolls Oblivion Remastered semble presque avoir disparu des préoccupations de Bethesda aussi vite qu'il est sorti. Le titre n'a en effet plus reçu de nouvelles mises à jour depuis plusieurs mois, alors qu'il est très loin d'être dans un état stable. Il a toutefois eu droit à un portage sur Nintendo Switch 2 le 11 août 2026... et c'est malheureusement uniquement cette version qui a reçu une mise à jour 1.1, avec un tas de correctifs, mais exclusivement sur la console hybride.

Une nouvelle mise à jour 1.1 exclusivement sur la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered

En attendant un The Elder Scrolls 6 qui ne risque pas de sortir avant encore de très longues années, Oblivion Remastered reste la dernière sortie marquante de la franchise, offrant une refonte graphique sous Unreal Engine 5 en surimpression du jeu original, mais avec quelques petites améliorations de gameplay en prime. Le résultat n'a toutefois pas fait l'unanimité, beaucoup déplorant que le moteur d'Epic dénature la direction artistique unique de l'œuvre originale sous le moteur de l'époque de Bethesda.

Pire encore, The Elder Scrolls Oblivion Remastered demeure dans une version assez instable, n'ayant pas reçu de mises à jour depuis déjà plus d'un an. La sortie de son portage sur Switch 2 en août dernier laissait entrevoir l'espoir d'un regain de suivi par Bethesda et Virtuos, le studio en charge du Remaster. En l'état, la mise à jour 1.1 qui nous intéresse ne cible malheureusement que ladite version Switch 2 du jeu. Celle-ci vient principalement corriger des problèmes d'instabilité et de gameplay, comme vous pouvez le constater avec les notes ci-dessous.

© Bethesda Softworks / Virtuos

Notes de la mises à jour 1.1 d'Oblivion Remastered (Nintendo Switch 2)

La nouvelle mise à jour 1.1 de la version Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered apporte donc les changements suivants :

Plantages :

Correction d'un plantage survenant lors de l'utilisation rapide de l'Autel d'enchantement ou de l'Autel de création de sorts pour ajouter un enchantement ou un effet de sort à un objet.

Correction d'un plantage lors du lancement ou de la navigation sur la carte du joueur.

Application d'un correctif à un plantage lorsque le joueur passait à la vue à la troisième personne.

Correction d'un plantage lors du chargement de la zone de la Guilde des Guerriers de Cheydinhal pendant la quête « Mystère à La Veillée d'Harlun ».

Correction d'un plantage lors d'un voyage rapide après être sorti du château de Bravil.

Application d'un correctif à un plantage lorsque le joueur restait inactif à l'extérieur, dans le plan d'Oblivion de Kvatch.

Correction d'un plantage lorsque le joueur lançait à répétition un sort personnalisé d'invocation d'équipement tout en utilisant l'option « Attendre ».

Application d'un correctif à un plantage lorsque le joueur utilisait la fonction « Attendre » au moment où l'effet magique d'une arme ou d'une armure invoquée prenait fin.

Correction des problèmes de gameplay suivants :

Des objets aléatoires étaient équipés si le joueur lançait le sort « Bénédiction de Talos » pendant la quête « Umaril le Déplumé ».

Se déplacer dans des eaux peu profondes dans The Elder Scrolls Remastered sous l'effet « Marche sur l'eau » provoquait des saccades du personnage.

Le joueur pouvait sortir des limites de la carte au Temple de l'Unique pendant la quête « Armure de dragon impérial ».

Amélioration de la gestion de la jauge de respiration du joueur lorsqu'il se trouvait sous l'eau pendant les écrans de chargement.

Correction des problèmes visuels suivants :

La statue de la « Vielle Femme Chanceuse » à Bravil ne jouait pas ses animations pendant la quête « Honorer sa mère » dans The Elder Scrolls Oblivion Remastered

Source : Site officiel de Bethesda