Un an après sa sortie, The Elder Scrolls Oblivion Remastered rencontre encore un tas de problèmes d'optimisation. Il tourne même mieux sur Nintendo Switch 2 que les autres plateformes, mais le studio promet d'y remédier.

L'an dernier, Bethesda sortait de nulle part The Elder Scrolls Oblivion Remastered, un shadowdrop qui a enthousiasmé les fans sur le coup. Cependant, joueuses et joueurs se sont vite rendus compte que cette nouvelle version souffrait de gros problèmes avec des crash, des saccades et divers bug. Vous imaginez donc la surprise quand, tout récemment, ils ont découvert une version Nintendo Switch 2 mieux optimisée. Face aux réactions, le studio assure qu'il va prendre en compte leurs retours.

The Elder Scrolls Oblivion Remastered, la meilleure version sur Nintendo Switch 2 ?

Il faut le voir pour y croire. Depuis le 11 août, le public peut repartir en quête en Tamriel sur Nintendo Switch 2 avec le portage de The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Une version qui s'en sort bien mieux que ses congénères sur PS5, Xbox Series X|S et même sur PC. Il faut dire qu'elle profite de plusieurs améliorations des performances, concédées par l'équipe de Bethesda elle-même.

Ainsi, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered voit certains de ses défauts les plus handicapants disparaître ou, à défaut, s'estomper sur Nintendo Switch 2. La FAQ du portage liste les différentes fonctionnalités dont il profite :

Mode nomade à 900p et 30 FPS

Mode docké à 1080p et 30 FPS

Prise en charge de l'écran tactile, du HD Rumble, de la visée gyroscopique, du mode souris au Joy-Con 2 et du motion control

Anti-aliasing du DLSS

Optimisation générale des performances par rapport à la version originale d'Oblivion Remastered

GameChat

Oblivion Remastered ayant fêté son premier anniversaire au printemps dernier, la communauté se demande si Bethesda va un jour s'intéresser aux bugs et problèmes technique de leur jeu. Ils seront donc satisfaits de savoir que le studio s'engage à apporter du changement.Nous avons pris bonne note de vos commentaires demandant un patch supplémentaire pour Oblivion Remastered. La version Nintendo Switch 2 du jeu bénéficie d’un certain nombre d’optimisations que nous envisageons d’étendre aux autres plateformes ; nous vous en dirons plus dès que possible.

Bethesda promet un patch pour le remaster de TES 4

Ce mardi, Bethesda publiait sur son compte X (anciennement Twitter) un post pour marquer la sortie sur Nintendo Switch 2 de The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Outre le partage de la nouvelle et du trailer du portage, le studio a ajouté un commentaire qui devrait réjouir tous les joueurs. C'est dit : l'équipe de support va travailler à améliorer les autres versions du jeu sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Nous avons entendu retours demandant un patch supplémentaire pour Oblivion Remastered. La version Nintendo Switch 2 du jeu profite d’un certain nombre d’optimisations que nous envisageons d’ajouter aux autres plateformes. Nous vous en dirons plus dès que possible.