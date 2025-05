Digital Dreams vient de dévoiler une nouvelle vidéo impressionnante mettant en scène The Elder Scrolls 4 : Oblivion Remastered dans une version visuellement métamorphosée. Grâce à une série de mods poussés et une configuration haut de gamme, le jeu affiche aujourd’hui un rendu assez fou.

Une immersion boostée par les technologies récentes pour The Elder Scrolls Oblivion

Dans cette démo The Elder Scrolls Oblivion Oblivion tourne avec le ray tracing activé, le DLSS 4 et le frame generation, le tout sur une RTX 5090. Ces technologies permettent de profiter de lumières dynamiques, de reflets plus naturels et d’une gestion du brouillard nettement améliorée. Même la nuit a le droit a traitement de faveur, fini les ambiances fades sous les nuages. Mention spéciale dans le marécage vers la septième minute, où c'est juste bluffant par rapport au jeu de base de 2006.

Grâce au mod Ultra+, le jeu TES Oblivion reste fluide, même en résolution très élevée. Certains joueurs témoignent de performances impressionnantes, atteignant plus de 150 FPS en intérieur. Cela dit, une machine musclée reste indispensable pour tirer le meilleur parti de tous ces ajouts graphiques. Surtout pour avoir un framerate si élevé.

Un contraste frappant entre modernité et structure d’époque

Même si visuellement le jeu TES Oblivion semble nouveau, son level design rappelle ses origines. Les structures carrées et les donjons rectilignes trahissent encore les limites de l’époque. Mais c’est aussi ce contraste qui fait le charme de cette version remasterisée, entre nostalgie et modernité. Plutôt pas mal non ?

Cette vidéo prouve une chose : The Elder Scrolls Oblivion n’a pas dit son dernier mot. Grâce à la passion des moddeurs et aux capacités du hardware moderne, le jeu revient sur le devant de la scène plus beau que jamais. Pour les joueurs PC, c’est une excellente occasion de (re)découvrir Cyrodiil sous un nouveau jour.

Source : Digital Dreams